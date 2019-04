Llama Salud Sonora a donar sangre

* En este periodo vacacional

Hermosillo, Sonora, abril 16 de 2019.- Debido a que se requieren de más unidades de sangre para atender las urgencias que pudieran ocurrir durante este periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud en el estado llama a la población a donar sangre.

Edgar Velásquez Vega, director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), enfatizó que es importante que los vacacionistas acudan a cualquier institución del sector salud a donar sangre antes de irse a sus lugares de destino, pues así se tendrán más reservas para atender cualquier emergencia.

“Antes de que nos vayamos a vacacionar a algún destino, ya sea dentro o fuera de nuestro estado, hacemos un llamado para que se acuda a donar sangre, pues es muy necesaria para salvar vidas en caso de urgencias que pudieran ocurrir durante este periodo vacacional”, explicó.

El funcionario estatal aclaró que en el CETS una persona que cuenta con tatuajes o “piercings” sí puede donar sangre, siempre y cuando tenga más de un año con el mismo, además es necesario que la población, cuando acuda a donar, informe y no oculte nada a la hora del interrogatorio privado.

Cualquier persona sana que reúna los requisitos puede ser donador de sangre y plaquetas, aclaró; el proceso toma alrededor de 45 minutos. Primero se ingresa a la persona, se le toma una muestra para obtener un resultado preliminar, se realiza la valoración médica por medio de un interrogatorio privado, se revisan los resultados de la muestra y si cumple con los requisitos es candidato a donar.

“Entre las funciones del CETS está la promoción de la donación voluntaria que, a través de la difusión, busca crear conciencia en la población para cambiar la cultura de donación de reposición de sangre de un familiar, a una cultura de donación voluntaria y de repetición”, resaltó.

Los requisitos mínimos para donar sangres son: presentar identificación oficial; ser mayor de 18 años y menor de 64; ayuno mínimo de seis horas, evitar grasas y lácteos; no estar desvelado; no haber tomado medicamentos durante los pasados siete días; no haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Además de no consumir drogas; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el cuerpo en el último año; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo; no haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos seis meses; no estar embarazada o lactando; no padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica y no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.