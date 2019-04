“Se les entrega el litro a $16 y lo venden en $20”, dice AMLO sobre precio de gasolinas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que algunos distribuidores de gasolina están “abusando”, pues se les entrega el litro en 16 pesos y lo están vendiendo en 19 y 20 pesos.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y 20 pesos. Están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando”, comentó López Obrador en un evento en Campeche.

El mandatario nacional reiteró que será mañana durante su conferencia cuando de a conocer el primer informe sobre “quién es quién” en los precios de gasolinas.

Asimismo, dijo que si con dicho informe no se controla el aumento de precios, el Gobierno establecerá gasolineras donde se venda barato el combustible.

Desde inicios de marzo, la Secretaría de Hacienda modificó el cálculo del estímulo fiscal al pago de la cuota del IEPS aplicable a las gasolinas con el fin de dar margen a las gasolineras de reflejar el precio de mercado.