Estudiantes de educación vial desfilan por la ciudad con mensajes preventivos y de concientización

HUATABAMPO.- Con la finalidad de concientizar a la población en general sobre las medidas de seguridad y respetar las leyes de tránsito, niños y niñas que actualmente están dentro del programa de educación vial, desfilaron por las principales calles de la ciudad portando pancartas con lemas alusivos a ello.

Acompañados por sus papás, por el jefe de tránsito, Gabino Díaz Pacheco y María Cota Sánchez, coordinadora del programa de Educación Vial, iniciaron y concluyeron el recorrido en la plaza Juárez, en donde permanecieron levantando las pancartas para que los automovilistas y motociclistas observaran los carteles.

“Se ocupa la participación de todos para que en esta semana santa no se presenten tantos accidentes e ir a la baja en ese rubro, ya que se tienen factores externos que influyen a ello o los conductores no andan en sus cinco sentidos, por eso es importante la cultura y dejarla en nuestras vida, de esta manera se podrá tener una mejor sociedad y más participativa”, comento.

Señalando que las instrucciones del presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas y del comisario de seguridad pública, Ángel Ochoa Cazares, son el poder brindar a los niños las herramientas necesarias para vivir en sociedad y a la vez se les pide que sean multiplicadores de un mensaje positivo.

En las pancartas se pudieron apreciar frases como, Ponte el cinturón la vida es valiosa, si tomas no manejes, cuídate y cuida a los que viajan contigo, no conduzca hablando por celular, que los niños no distraigan al conductor, utilizar casco al conducir una motocicleta, entre otros, esto para que la ciudadanía se los grave y haga lo que corresponde.

María Cota, del programa de educación vial, señalo que durante la duración de las pláticas en las escuelas, los niños aprenden a crear conciencia y la cultura se va quedando grabada en ellos, cosas que a muchos adultos les hace falta.

Por lo tanto, seguirá adelante la práctica de valores y concientización, siendo los niños y niñas una parte importante de todo el proceso educativo, quienes serán multiplicadores del mensaje, comenzando en sus casas, siguiendo en sus escuelas y lugares donde conviven, teniendo así un gran avance en estos temas. #EstamosTrabajando