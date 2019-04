¡En el Sur de Sonora alcaldes “morenistas” ponen a MORENA al borde de la derrota en el 2021, sus pésimas administraciones, nepotismo, presos, robos, fraudes, desvíos de recursos públicos etc., etc.!

* En Sonora podría el PRI en el 2021 ganar por el pésimo actuar de los alcaldes “morenistas”

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y además de muy buena fe y sin el deseo de jorobar en contra de nadie, menos de los alcaldes por suerte de MORENA que llegaron por el gran tsunami provocado por el gran arrastre político de López Obrador, pero no porque ellos sean buenos políticos ni porque la gente voto por ellos.

La gente voto por MORENA porque ya estaban hartos del PRI y sus gobernantes corruptos, pero ahora todo parece indicar que estamos peor con estos arribistas alcaldes de MORENA en el Sur de Sonora y para prueba de ello bastan varios botones.

Por ejemplo en Guaymas la prepotente y arbitraria alcaldesa puso a su cuñado como tesorero municipal, además hace y deshace en el ayuntamiento a su antojo, doña Sara Valle se apodero del municipio como si fuera la propietaria ella, y es de MORENA para variar, en Bácum el señoron alcalde Aboyte Limon de MORENA también resulto ser toda una gran fichita lo acaban de sentenciar a 15 meses de prisión en EEUU por delincuente, aunque ya había estado en el 2010 preso en Indiana por traficar con 46 libras de cocaína y en el 2012 estuvo preso en Nogales Arizona por traficar con indocumentados.

En SIRM la alcaldesa esta de lo peor, ceso al director de la policía y puso a su amigazo el cmdte. Nieblas porque el si hace lo que ella le pide, además de que el municipio esta demandado laboralmente por 50 trabajadores de la administración pasada y ella los ignora, no tiene conversación con ellos y les dice háganle como quieran mientras el pueblo está destrozado sin ningún avance, la gente está muy molesta con la alcaldesa.

En BENITO JUAREZ también de MORENA para variar están también de lo peor pésimos servicios públicos, no hay avance de nada, las calles, el agua potable, la seguridad todo está de lo peor y sin esperanzas de nada porque la señora Lina Mungarro no da el ancho, no sabe gestionar ante nadie beneficios para los benitojuarences.

En NAVOJOA esta señorona Doña Rosario Quintero anda más emproblemada que la “Camelia”, pues esta siendo investigada por la fiscalía anticorrupción y el ISAF en Sonora por el gran desastre que trae con los recursos públicos y por si esto fuera poco EL VALEGATE la trae muy golpeada y acaba de correr al secretario de programación y gasto público porque no le firmo y confirmo los gastos que ella quería que reconociera el servidor público hasta lo amenazo así como a él ahora ex director y así en Quiriego el eterno tesorero municipal que tiene ya 15 años en el puesto hace y deshace con los poquitos dineros que le llegan al municipio serrano y así la gente ya se dio cuenta que fue un gran error haber votado en paquete por MORENA, aclaran las gentes que con López Obrador no se equivocaron porque el presidente de la republica si es bueno y está trabajando muy bien por los mexicanos pero la gran mayoría de los presidentes municipales del sur de Sonora de MORENA están de lo peor y no sirven como alcaldes, así lo manifestaron para este reportero los muchos entrevistados del sur de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.