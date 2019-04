No boteo ni cobro en playas de Huatabampo, aprobación por mayoría en cabildo

En sesión ordinaria de cabildo, se aprueba por mayoría el no cobro de cuotas ni boteo en las vialidades hacia las playas del municipio, así mismo el tomar la medida precautoria de NO permitir que ninguna asociación, agrupación, comité, organización o personas civiles, realicen el famoso “boteo” o “kilómetro de plata”, indicando al secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel Vega Martínez, el NO expedir permisos para tal acción, esto con la intención de no interferir el flujo vehicular que pongan en riesgo la seguridad de los vacacionistas y personas que visitan nuestras playas durante el periodo vacacional de Semana Santa y que las familias lleguen a su destino con seguridad.

Todo esto en congruencia con el anuncio dado a conocer por el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, en fechas pasadas, en donde declaró el libre tránsito en todas las playas, decisión avalada por los comités de desarrollo municipal involucrados, principalmente el de Moroncarit, Las Bocas, Camahuiroa, Agiabampo y Riito, contando con la presencia de elementos de Seguridad Pública, Policía Estatal y tránsito municipal, quienes estarán al pendiente de todo y garantizaran el libre tránsito, cuidando con ello a los visitantes; Haciéndoles la invitación a todos para que usen el cinturón de seguridad, casco los motociclistas y que no excedan pasaje, respetar los límites de velocidad y demás señalamientos, si toman no maneje, ser precavidos al circular por carreteras y caminos vecinales, teniendo en las playas varios indicadores, todo ello para lograr resultados positivos y una semana santa con saldo blanco #EstamosTrabajando