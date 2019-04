Invita Gobernadora a niñez sonorense a tener buena higiene bucal

* Inicia la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2019

Hermosillo, Sonora, abril 8 de 2019.- A mantener una boca sana y una sonrisa hermosa, lavándose los dientes tres veces al día después de cada comida, invitó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a niñas y niños de la entidad, al iniciar la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2019, que forma parte de las acciones de prevención a la salud.

Niñas y niños, así como personal de la Escuela Primaria Estatal Profesor Manuel Mirazo Navarrete No. 1, en la colonia Ley 57, pusieron palomita a esta campaña, que llegará a casi cien mil niños que aprenderán cómo lavarse los dientes adecuadamente y no sufran de enfermedades como caries o enfermedades periodontales.

Ante decenas de niñas y niños de este plantel escolar, la gobernadora explicó la importancia de una sonrisa y de tener una boca sana, por lo que los invitó a lavarse los dientes tres veces al día, después de cada comida y usar hilo dental y enjuague bucal.

“Tenemos que trabajar en equipo a favor de ustedes; en esta jornada, en estos días, vamos a atender a casi cien mil niños, pero tenemos que hacerlo bien, y ustedes tienen que aprender”, expresó Pavlovich Arellano ante autoridades estatales, federales y municipales.

Informó que en Sonora, siete de cada diez niños sufren de por lo menos tres caries, de ahí la relevancia de esta campaña para reducir las enfermedades bucales.

“Tenemos que aprender a cuidar nuestros dientes, porque no sólo son para sonreír, sino también son para comer, y después si no los cuidamos, podemos tener muchos problemas y hay que hacerlo bien y hay que cuidarlos bien, cuidando lo que comemos, cómo lo hacemos y cómo nos lavamos los dientes”, comentó.

África Ximena Quiroz Castañeda, alumna de sexto grado de la Escuela Primaria agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por llevar a toda la niñez sonorense esta Semana Nacional de Salud Bucal, en la cual aprenderán a tener un adecuado cuidado de los dientes.

“Desearía que todos los niños en el mundo tuvieran esta oportunidad que usted gobernadora nos brinda, nosotros como niños, nos comprometemos a cuidar nuestra salud y enseñar a quienes no lo saben, para así lograr poco a poco un mundo sin caries y enfermedades bucales”, manifestó.

La directora del plantel, Margarita Rivera Jocobi, enfatizó que la comunidad docente tiene el compromiso de contribuir al sano desarrollo de los alumnos y con este tipo de campañas tendrán la oportunidad de aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes en favor de la salud bucal de niñas y niños.

Presentes: Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud Pública; José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Guillermo Noriega Esparza, delegado estatal del IMSS; Víctor Manuel Cervantes Velázquez, subdelegado médico del ISSSTE; Cecilio Luna Salazar, presidente estatal de la Asociación de Padre de Familia; Salvador Cortés Hernández, jefe del Departamento de Odontología del Hospital Militar Regional, en representación del Cruz Isaac Muñoz Navarro comandante de la Cuarta Zona Militar.

Eduardo Hernández Trejo, cirujano dentista del Servicio de Salud Naval, representante de la Cuarta Región Naval; Bernardeth Ruíz Romero, directora general de DIF Hermosillo; Mario Villalobos García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43; Raymundo Lagarda Borbón, secretario general de la sección 54 del SNTE; y Pedro Ángel Contreras López, director general del Isssteson.