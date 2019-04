¡En México la secretaria de agricultura y desarrollo rural no le dará el registro a Hector Platt, hasta que se reponga la elección, hagan nueva asamblea y dejen votar a los verdaderos delegados de las asociaciones de ganaderos del estado de Sonora!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora el nombramiento del nuevo presidente de la Union Ganadera de Sonora Héctor Platt estuvo plagado de irregularidades, por lo tanto el jefe jurídico de la SADER que estuvo en la asamblea en representación del secretario de México dijo que no le darán el registro al nuevo presidente porque la asamblea se llevo mal y estuvo plagada de irregularidades, inclusive ni a él le quisieron dar el micrófono para exponer su punto de vista en la asamblea.

Ademas permitieron votar a delegados suplentes algo jamas visto, no le permitieron entrar a los delegados de Daniel Baranzini el contrincante mas fuerte del gobierno del estado, oh perdón de Don Héctor Platt, el asunto de tornara más grave aun pues Daniel Baranzini se ira a los tribunales e impugnara la elección debido a tanto cochinero y a tanta gente que metio la mano para que a chaleco quedará Héctor Platt, el caso es que fue un gran cochinero como nunca la asamblea de cambio de presidente de la Unión Ganadera de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.