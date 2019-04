Hay acuerdo entre Morena y PRI para evadir juicio político contra excalcalde de Hermosillo: PAN estatal

Hay un acuerdo del Grupo Parlamentario del PRI con los diputados de Morena que se ausentaron cuando debían dictaminar la solicitud de juicio político contra el exalcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, aseguró Ernesto Munro Palacio.

El dirigente estatal del PAN dijo que los legisladores de Morena, Norberto Ortega Torres, Héctor Raúl Castelo Montaño y Gricelda Lorena Soto Almada, están en contra de los intereses de sus representados.

Esto, tras no asistir junto con los diputados del PRI, Nitzia Corina Gradías Ahumada y Jorge Villaescusa Aguayo, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se dictaminaría el pasado jueves 28 de marzo, la solicitud de juicio político contra el “Maloro”, por presunta malversación de fondos federales.

“Eso de no presentarse habla muy bien de que hay un acuerdo, arreglo y conveniencia y eso está en contra de los intereses de sus representados, esa es la molestia que tenemos, que están haciendo lo mismo con todos históricamente y que ya estamos hartos, de ese tipo de políticos en este país”, expresó.

Este martes 2 de abril, el legislador de Morena, Héctor Raúl Castelo Montaño, explicó que por falta de pruebas fehacientes para dictaminar un juicio político contra el exalcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, no asistieron los diputados de Morena a la Comisión donde se manejaría dicha solicitud.

También aseveró que el documento no reunía el contenido jurídico necesario para proceder a discutirse y en su caso, avalarse en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local. Tomado de Proyecto Puente.