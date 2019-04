INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y TECNOLÓGICO DE MONTERREY CONVOCAN A “CONGRESO I” (INFLUYE, IMAGINA E INNOVA)

Con el objetivo de fomentar plataformas para generar innovación en el sector juvenil, a través de la Dirección de Liderazgo y Formación Estudiantil del Instituto Tecnológico de Monterrey en vinculación con el Instituto Cajemense de la Juventud invitan al “Congreso I” (Influye, Imagina e Innova).

En rueda de prensa, Juan Alfonso González Olivarría, Director del Instituto Cajemense de la Juventud, explicó que el congreso constará de dos conferencias magistrales por los expositores, Arturo Aramburu con el tema “Sustancia X” y Mariana Rodríguez con “El Poder de las Redes Sociales”.

Destacó la importancia de incentivar en los jóvenes a que participen y puedan realizar todos los planes que tienen de innovación y que, al mismo tiempo, generen una sinergia positiva para el Municipio de Cajeme.

El propósito general del evento es cumplir con la misión del Tecnológico de Monterrey la cual es formar líderes emprendedores con sentido humano y competitivos internacionalmente.

El Embajador del Tecnológico de Monterey de Ciudad Obregón, Alfonso Lugo, mencionó que lo primordial es fomentar el liderazgo, la superación personal, para así obtener jóvenes más competentes y capaces en la actualidad y contagiarlos de actitud positiva para lograr emprender.

La inversión del evento es de 300 pesos para el carnet regular y 400 pesos carnet VIP, que incluye acceso rápido al evento, asiento preferencial y acceso I’m in and With.

El congreso se realizará en el Centro Estudiantil del Tecnológico de Monterey, campus Ciudad Obregón, el próximo martes 9 de abril a las 5 de la tarde.

Estuvieron presentes, Lizeth Martínez Navarro, Coordinadora de Liderazgo y Vivencia TEC; Verónica Sámaro Ramírez, Directora de Liderazgo y Formación Estudiantil TEC y Miranda Moreno Pérez, Coordinadora de Comunicación TEC.