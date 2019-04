¡En México MORENA necesita rumbo, autoritarios, excluyentes, intolerantes y antidemocraticos así son afirma Alejandro Rojas Consejero Nacional de Morena!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Estamos perdiendo el rumbo, no tiene MORENA todavía a la persona idónea para conducir bien al partido como debe se ser, las desacalificaciones, las humillaciones, las sabandijas, los chapulines están a la orden del día en MORENA, senadores prepotentes, diputados ausentes que no atienden a la gente, presidentes municipales arbitrarios que tienen las alcaldías llenas de parientes, compadres, incondicionales, tíos, primos, cuñados y así se han aprovechado del gran tsunami que derroco al PRI en las elecciones pasadas.

Pero si no enderezan su rumbo MORENA podría ser superada por otros partidos en las elecciones del 2021 ya que ellos están capitalizando todos los grandes errores que están cometiendo los morenistas en todo el país, se esta perdiendo la credibilidad de MORENA por tanto descontrol total que hay actualmente en MORENA.

Algo les esta pasando, se le subieron los humos, los mareo el poder pero los morenistas cada día están peor y si no enderezan el rumbo, si la gente sigue insatisfecha y molesta votaran por otros partidos, finalmente la gente ya sabe el caminito electoral, así que o se componen los morenistas o irán derechito al fracaso el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.