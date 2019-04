IMPARTE DIF CAJEME TALLER “VIVIENDO LA DISCAPACIDAD”

DIF Cajeme a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), impartió el taller “Viviendo la discapacidad”, donde más de 100 asistentes realizaron actividades en silla de ruedas, muletas, brazos atados y ojos vendados con el objetivo de simular una vida con discapacidad, así como los retos y dificultades que enfrentan las personas.

Margarita Vélez de Mariscal, Presidenta de Voluntariado de DIF Cajeme mencionó la importancia de sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad.

“Para nosotros, el Presidente Municipal, DIF y todas las personas que trabajamos en la administración actual, es muy importante brindarles el apoyo que necesitan las familias, niñas, niños, adolescentes y adultos para salir adelante, no es una tarea fácil, pero sé que si trabajamos juntos lograremos mejorar la calidad de vida de todos, con esta actividad pretendemos sensibilizar a toda la comunidad acerca de las imitaciones y necesidades que viven día a día las personas que tienen alguna discapacidad”, expresó.

Además, la Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme agregó que estas actividades se realizarán en las escuelas del municipio para concientizar a los menores sobre la inclusión y el respeto a las personas con discapacidad.

Estuvieron presentes en esta actividad Santiago López Meza, Director General de DIF Cajeme; Martha Paz Encinas, Encargada de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR); la regidora, Alma Aurora Preciado; Teresita Duarte, Supervisora Zona Escolar de Educación Especial No. 16; Luis Antonio Ochoa Nava, Supervisor de Zona Escolar de Educación Especial No. 2 y Haydeé Juárez Calderón, coordinadora del área de salud de ULSA