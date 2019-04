¡En Sonora tristeza, confusión, impotencia y coraje en MORENA, acusan de imposiciones a chaleco violentando la democracia y pisoteando la voluntad de los “morenistas”!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y de veras que no faltó mucho tiempo para saber realmente que MORENA era un partido que arraso en las elecciones pasadas por tanto hartazgo de la gente, por tal motivo votaron por ellos, pero ahora la gran realidad es otra y no es por jorobar en contra de MORENA pero las pruebas están a la vista.

Hoy LA TRISTEZA, LA CONFUSION, EL CORAJE, LA IMPOTENCIA Y EL ARREPENTIMIENTO entre otras cosas, muchos “morenistas” reniegan ahora de su dirigente estatal Jacobo Mendoza por tanto cochinero que ahora está aflorando en MORENA de Sonora, se les vino el mundo encima a los “morenistas” y a sus jefes, pues quisieron imponer un comisionado en Cajeme, la gente les grito se inconformó y aun así se pasaron por el arco del triunfo la democracia, pisotearon en Cajeme a los “morenistas”.

La gente está muy molesta y enojada con sus líderes y así paso en Navojoa hicieron lo mismo también, allá la gente se les “apantero” y les grito hasta lo que no a los impostores, les pedían democracia interna para nombrar a los dirigentes municipales de MORENA y no aceptaron les dijeron que la orden era de Hermosillo de poner a quien Jacobo Mendoza ordenara así de tajantes los impositores “morenistas”.

Y así ha sido un gran desastre las administraciones “morenistas” pa’donde voltees hay problemas, en Bácum su alcalde resulto ser una fichita todavía esta en la cárcel en EEUU, en SIRM están de lo peor con la arrogante e inservible alcaldesa que todavía tienen para mala suerte de SIRM, en Villa Juárez también están de lo peor con Lina Mungarro que también salió pésima para administrar y por ende tiene al municipio por los suelos y así sucesivamente esta Guaymas donde la Sara también a hecho y deshecho a su antojo.

La gran verdad en Cajeme está un poco mejor porque los jefes y asesores del alcalde el “Tino” y el “Roger” le están marcando la agenda y por eso está un poquito mejor, además de ser el segundo municipio más grande de Sonora y eso es suponiendo sin conceder, pero de ahí en fuera todos los municipios gobernados por MORENA es un gran cochinero y no lo digo yo, lo dicen las pruebas y si no dense una vueltecita por esos municipios y sabrán que me quede corto, y si no al tiempo amigos lectores.