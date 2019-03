No tienen agua desde hace un mes en escuelas de la comunidad Los Bahuises de Navojoa

Mientras autoridades municipales celebraban ayer el Día Mundial del Agua, bajo el lema “Agua para Todos”, en la comunidad Los Bahuises 115 niños salieron temprano de la escuela porque desde hace un mes no tienen el vital líquido ni para usar los sanitarios.

Sandra Aguilera Buitimea, habitante de la comunidad Los Bahuises, que en lengua mayo significa “corriente de agua”, señaló que los alumnos del kínder y la primaria no terminan la jornada escolar por la falta de agua.

“Tenemos ya casi un mes, dicen que se quemó la bomba de un pozo que surte a la comunidad y desde entonces nos han surtido con pipas, pero como es una pipa nada más no alcanza para todos y queremos que le den prioridad a las escuelas”, abundó.

Al igual que los pequeños, el resto de los mil 303 habitantes de la comunidad carecen del servicio pese a que se les cobra el recibo, manifestó María Jesús Hurtado vecina del lugar.

“Batallando compramos agua a veces a una pipa particular, pero además yo pago 95 pesos cada mes por el recibo de cobro de Oomapasn”, enfatizó.

Quienes tienen la posibilidad compran agua a un particular a un costo de 30 pesos por 200 litros, aunque el agua es de dudosa procedencia, pero quienes no tienen recursos van hasta un canal de riego ubicado a unos mil metros del lugar para abastecerse, agregó.

Zoila Barreras, nativa de la comunidad, dijo que cuando presentaron la queja con las autoridades municipales, estas les propusieron que pagaran una cuota de 200 pesos por familia para comprar una nueva bomba.

“Es muy difícil, no tenemos para lavar ni bañarnos, las plantas se están secando”, añadió, “la presidenta dijo que teníamos que dar esa cuota, pero ¿usted cree que todos van a estar de acuerdo?, al menos yo sí”.

Atienden problema

Rigoberto Jiménez, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), informó que en Los Bahuises se quemó el motor del equipo de bombeo.

“Ahorita estamos haciendo las gestiones para que llegue un equipo nuevo y para ello tuvimos una gira de trabajo y la alcaldesa nos dio la instrucción de atender de inmediato el problema”, enfatizó.

El servidor público invitó a los usuarios de dicha comunidad a que se pongan al corriente con el pago del servicio, pues en ese lugar adeudan cerca de 10 millones de pesos.