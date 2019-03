¡En Sonora el fuego amigo le tupe al “Maloro” podría renunciar al PRI se iría con el “Borrego”, amenaza con hablar, ¿Y el “Roger” y el Tinito porque a ellos no?!

El “Roger” y el “Tino” también fueron alcaldes de Cajeme, ¿O son unas blancas palomitas Claudia?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas andan de lo peor en lo que queda del devaluado y pisoteado PRI del estado, resulta que todo mundo sabe de la gran crisis política que esta atravesando el devaluado PRI de Sonora y todavía así se atreven a agarrarse del chongo entre ellos mismos, para así acabar con lo poco que queda del PRI en Sonora.

Resulta que ex alcalde priista de Hermosillo “Maloro” Acosta ya no siente lo duro si no lo tupido, de hecho ya culpo al empresario ligado a Ricardo Mazón y Manlio de ser uno de los artífices de la andanada contra él y de estar promoviendo el juicio político en el congreso para fregarlo.

El asunto podría tornarse mas grave de lo que se imaginan porque EL “MALORO” AMENAZA CON HABLAR SI SIGUE EL FUEGO AMIGO PRIISTA EN SU CONTRA, y no solo eso imagínense que no sabrá el “Maloro”, acaso hara publico que para poderle dar la pasada candidatura al senado de la república cuando fue formula con Sylvana siendo él todavía presidente municipal de Hermosillo al parecer lo obligaron a entregar varios millones de pesos del herario publico para pagar las campañas políticas en esas fechas para él y Sylvana entre otros.

El asunto es que el “Maloro” si se ve amolado políticamente por sus adversarios del PRI que todo mundo sabe que son ellos los que lo quieren joder, él hablara todo lo que sabe y arderá trolla, y no solo eso también grita a los cuatro vientos ¿Por que nomas a mi?, me traen a carrilla desde el gobierno del estado manipulando todo en mi contra, todo manejado desde adentro al parecer de la secretaria de gobierno y la secretaria técnica, ¿Pompa?, ¿El Pano?, ¿Ricardo?, ¿Luis Fernando?, ¿El “Pato”?, ¿Rogelio?, ¿Alcala?, ¿Claudia?, el asunto es que porque al único ex alcalde priista que traen a carrila es al “Maloro”.

¿POR QUE AL “ROGER” NO?, ¿POR QUE AL TINITO NO?, ¿Sera a caso porque el “Roger” es su “sobrinastro” y el “Tino” su ahijado?, ¿O porque ellos si le hicieron caso en todo a Manlio y a Claudia, y el “Maloro” se les revelo porque invirtió mucho en las pasadas campañas políticas donde perdió y no le dio Claudia ningun puesto en el gobierno del estado.

El asunto es que se prevén barruntos de tormenta con vientos huracanados para el pobre y devaluado PRI de Sonora en lo que viene pronto, ya que el “Maloro” podría renunciar al PRI y llevarse su capital político con el “Borrego” Gándara y entonces si le daría la ultima estocada al poquito PRI que queda en Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.