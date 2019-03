* Niñas y niños Down suman su creatividad para rescatar el callejón Brasil

* Las capacidades diferentes ponen el ejemplo por un Cajeme al 100: Mariscal Alvarado

Incluidos en el objetivo de dar continuidad al programa Cajeme al 100 y con ello mejorar la imagen y funcionalidad de la ciudad, niños con Síndrome de Down, en compañía de sus padres y artistas plásticos, pusieron en marcha los trabajos para rehabilitar el callejón Brasil y convertirlo en el Callejón Down como parte del corredor cultural.

En representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y de la Presidente de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, el Secretario de Imagen Urbana, Ovidio Villaseñor López, manifestó que estos pequeños son una muestra de que la unión de voluntades hace la diferencia, sobre todo cuando el empeño se encamina a mejorar las condiciones del entorno y embellecer el primer cuadro de la ciudad.

Al iniciar los trabajos de pintura, donde se enmarcará el mural Down, el coordinador del Corredor Cultural de ciudad Obregón, Rafael Evans reconoció a la comunidad Down que se suma a este proceso de rescate urbanístico, pues son el ejemplo que la sociedad en general debe asumir para unificar esfuerzos que se traduzcan en mejoras sociales y que den paso a la inclusión.

Mientras los infantes pintaban, en los rostros de las madres de familia, se reflejaba la alegría que como efecto espejo irradiaba de los niños, en cuyas manos pendían las brochas para matizar con la imaginación el gigante lienzo que se alzaba sobre sus hombros y los convertían en artífices de una tierna inspiración.

Con el Callejón Down, mismo que se concluirá en un mes más, el Callejón Bunka, el de la Mujer y el de la Inclusión serían ya cuatro callejones temáticos intervenidos y faltarían seis para completar el corredor cultural, el de Astronomía, Culturas Populares, Anime, Arte Contemporáneo, Magenta e Infantil.