* Gobernadora Pavlovich inaugura la Feria del Empleo para Mujeres

Hermosillo, Sonora, marzo 21 de 2019.- Para impulsar la participación activa de la mujer en el mundo laboral, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en marcha la “Feria de Empleo para Mujeres”, dirigida especialmente a quienes son “jefas de familia”.

La Feria, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es exclusiva para este sector de la población y tiene el fin de promover la inclusión de los sectores vulnerables en la vida diaria, pero sobre todo en el mundo laboral, subrayó.

Acompañada por Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; y Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), la titular del Ejecutivo recorrió los estantes en donde se ofrecieron mil vacantes en distintas áreas laborales.

Acciones como ésta, enfatizó, promueven el empoderamiento de la mujer, un elemento central en los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos que presentan las sonorenses.

“Esta Feria está encaminada con su compromiso de promover la inclusión, estabilidad, empleo formal y autoempleo de las mujeres en el estado, mejorando así el ingreso monetario de las jefas de familia”, puntualizó la gobernadora Pavlovich.

Por su parte, Horacio Valenzuela Ibarra detalló que un total de 32 empresas de los giros de servicios, industria, financiero y comercio, participaron en la Feria de Empleo para Mujeres, que promueve la igualdad e inclusión de las mujeres en el campo laboral.

“Hemos suscrito un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de trabajar en la construcción de una sociedad más igualitaria más justa, donde no haya marginación, donde la exclusión laboral deje de estar presente; hoy tenemos que construir todos una sociedad más justa, más igualitaria, donde todos tengan oportunidades de salir adelante”, afirmó.

Ana Daniela Zazueta Quiroz, quien acudió en busca de un empleo a la Feria, señaló que es de gran relevancia para las mujeres que se realicen este tipo de acciones, ya que les brindan las oportunidades de encontrar una vacante apegada a sus necesidades y en áreas que anteriormente no estaban abiertas para ellas.

“Sinceramente es la primera vez que vengo y se me hace una Feria que contribuye muchísimo a la sociedad, más a nosotras como mujeres, y considero que debería haber por lo menos unas tres (ferias) al año”, manifestó.

Alejandro Elizalde Lizárraga, subsecretario de Promoción al Empleo y Productividad y titular del Servicio Nacional del Empleo en Sonora dijo que la feria permite a las mujeres, en este caso, buscadoras de empleo, establecer un contacto directo con el sector empresarial, posibilitando el acceso a la información de los puestos de trabajo disponibles y que los empleadores identifiquen los perfiles laborales que necesiten.