Al participar en la firma de convenio del programa estatal de Participación Social para la Obra Pública Concertada, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, manifestó que en la revisión de recursos 2018, al principio de la administración encontraron que no se había ejercido el presupuesto de la CECOP para ese periodo, por lo que se rescataron 40 obras, con una inversión de más de 20 millones de pesos, que se encuentran en proceso de construcción.

Añadió que hasta el momento se han concretado 17 obras provenientes del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), en las que se invirtieron 5 millones 789 mil pesos, pero faltan 23 esquemas que deben concluir a la brevedad, pues se empalmarían con el presupuesto 2019.

“Es muy importante recalcarlo, porque son obras que demanda la ciudadanía y todas son de carácter inminentemente social, tales como las que son destinadas a escuelas, plazas públicas, iglesias e instituciones no lucrativas, por lo que es de suma importancia que no se diluya el recurso 2018 y esperar las obras del programa CECOP 2019”, enfatizó Mariscal Alvarado.

En cuanto a la relación Municipio-Estado, el Presidente Municipal de Cajeme, manifestó que esta se ha mantenido en una sana coordinación, misma que ha redundado en beneficios para la ciudadanía, tanto en infraestructura urbana como social y ha brindado resultados en el esfuerzo de mejorar la seguridad e instaurar la paz en el municipio.