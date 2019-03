Solicita Gobernadora incluir a Sonora en programa de apoyo a madres de familia

* Enviará escrito formal a las secretarías de Hacienda y Bienestar Federal.

Hermosillo, Sonora, marzo 18 de 2019.- En apoyo a las madres que tienen que trabajar y llevar a sus hijos a alguna estancia infantil, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano enviará un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Bienestar, para que Sonora sea incorporado al programa de apoyo a madres de familia.

En el documento, que se hará llegar de manera formal, la mandataria señala la preocupación del Gobierno del Estado porque Sonora no fue incluido en éste programa, por lo que solicitó el apoyo para las mujeres jefas de familia y de esta manera ellas dispongan de infraestructura y ayuda para el cuidado de sus hijas e hijos, mientras ellas cumplen con su jornada laboral.

La gobernadora ha realizado diversos planteamientos públicos y ante el Congreso del Estado para que dichos esfuerzos institucionales en apoyo a las madres trabajadoras, no desaparezcan.

“Con gran inquietud observamos que no sólo se elimina el apoyo a las guarderías, sino que además ninguna ciudad del estado de Sonora es considerada para los apoyos que de manera directa se otorgarán a las madres que trabajan para que puedan incorporar a sus hijos en algún sistema de cuidado mientras ellas realizan su actividad laboral”, lamentó.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que Sonora ocupa el segundo lugar en el país en jefatura de hogares a cargo de una mujer, y por ello es de suma importancia que este programa se mantenga en la entidad.

“Si el criterio es de carencias o pobreza extrema, es necesario puntualizar que en nuestra entidad el 37 por ciento de jefaturas en los hogares es femenino, ocupando el segundo lugar a nivel nacional y destacando que en 2015 era del 31 por ciento, es decir, es un fenómeno en crecimiento”, detalló la gobernadora Pavlovich en el mencionado oficio.

Detalló que el 50.6 por ciento de las mujeres sonorenses participa en el mercado laboral, mientras que en 2015 era el 38 por ciento, lo que representa una intensa incorporación de las mujeres a la actividad económica de la entidad, con el objetivo de sumar ingresos a sus familias o sostenerlas de manera completa.

Explicó que las mujeres de Sonora trabajan fundamentalmente en los sectores secundarios y terciarios, y el 60 por ciento recibe tres salarios mínimos o menor, es por eso que pagar de sus ingresos el servicio para el cuidado de sus hijos las coloca en una situación de precariedad y vulnerabilidad económica.

“Solicito se incorporen los 15 Municipios más densamente poblados del estado en el programa de apoyo a madres trabajadoras, de este apoyo depende su integración al mercado laboral, el sostén del 37 por ciento de los hogares sonorenses y una buena parte de la economía de la entidad”, puntualizó.

La gobernadora Pavlovich advirtió que si se elimina a Sonora de este programa por sus indicadores de pobreza, sin considerar los otros aspectos, la situación podría derivar en el incremento de la pobreza, precariedad, vulnerabilidad y violencia en la entidad.