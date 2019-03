López Obrador declara formalmente abolido el modelo neoliberal

* El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se acaba la práctica que imponía ‘políticas públicas que marginaban al pueblo y estaban destinadas sólo a las minorías’

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente acabado el régimen neoliberal y dio la bienvenida a un nuevo modelo de desarrollo económico basado en las necesidades de la realidad nacional.

En el marco de la clausura de los foros para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el primer mandatario del país sostuvo que por primera vez México tendrá un modelo de desarrollo que no será dictado desde el extranjero y al cual denominó postneoliberal.

Por eso es el momento de expresar, aprovechando este foro, que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal, declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista, quedan abolidas las dos cosas, el modelo noeliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista”, destacó entre aplausos el presidente López Obrador en el salón Tesorería.

De acuerdo con el nuevo plan postneoliberal, el país tendrá que regenerar la vida pública y ser inspiración para otros pueblos, ya que deberá demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie.

Además de que el desarrollo no tiene porque ser contrario a la justicia social.

El plan descrito por el presidente de la república contempla 11 puntos fundamentales para alcanzar la Cuarta Transformación de México y los cuales se detallarán a profundidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Los primeros tres puntos son honestidad y honradez; no al gobierno rico con pueblo pobre e impulsar una economía para el bienestar.

En cuarto lugar, se ubica al estado y su participación en el mercado.

El mercado no sustituye al estado, esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, un sofisma, en ninguna parte, el estado se diluye, en ninguna parte el estado incumple con su responsabilidad económica, política y social, ni en China, ahí está el estado, ni en Estados Unidos, sólo a estos tecnócratas despistados se les ocurrió de que no hacía falta el estado y que – si acaso- había que usar al estado para rescatar al sistema financiero en quiebra como cuando el FOBAPROA, pero no pensaban en que el estado tiene como función principal conseguir la felicidad del pueblo, conseguir que se mejoren las condiciones de vida”, expresó el presidente.

En quinto lugar, López Obrador reiteró que por el bien de todos primero los pobres; en sexto lugar, buscar no dejar a nadie atrás y promover la igualdad entre todos los mexicanos.

La paz y la justicia son otro de los ejes fundamentales del nuevo modelo de desarrollo y ocupan el séptimo lugar de la lista que describió el nuevo modelo.

Le siguen en octavo lugar, el respeto al derecho ajeno y la no intervención en los problemas de otras naciones; con ello, dijo el presidente, rechazar los “afanes hegemónicos” y convertir a México en una nación soberana, independiente y fraterna con los pueblos del mundo.

En noveno sitio, se precisa que la migración deberá darse de manera opcional, no por hambre ni pobreza, así como por falta de oportunidades.

La democracia ocupa el décimo lugar en el plan que precisa “hacer realidad la revocación de mandato, la figura del referéndum y tener elecciones limpias”.

El punto once hace referencia a la ética, a la libertad y a la confianza, valores a partir de los cuales podrá ser posible la Cuarta Transformación del país.