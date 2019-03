Ratifican ante Comisión de Gobernación solicitud de juicio político contra “Maloro” Acosta

La contralora del Ayuntamiento de Hermosillo ratificó ante la Comisión de Gobernación la solicitud de juicio político en contra del ex alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta y el ex tesorero, Tadeo Iruretagoyena Tirado.

Patricia Argüelles Canseco en sesión de la comisión, asistió a ratificar esta denuncia que este martes se había presentado vía correspondencia ante el Congreso del Estado.

“Ratifico la solicitud de juicio político presentada por el Órgano de Control y Evaluación Gubernalmental del Municipio de Hermosillo derivada de la denuncia interpuesta por el subprocurador de asuntos políticos derivado de la Secretaría de Hacienda”, dijo.

La contralora mencionó a los diputados que esta denuncia no fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción y no es en relación al tema del alumbrado público.

El presidente de la comisión, Jesús Montes Piña, explicó que se procederá a hacer un análisis del escrito y las pruebas para determinar, dentro de diez días, si es procedente o no este juicio político. Tomado de El Imparcial.