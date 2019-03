Balconeará López Obrador actos de corrupción de la Sedesol

* El presidente afirma que su administración ha hallado desvíos de recursos de la exsecretaría; no se ayudaba realmente a la gente, asegura

Como parte de las acciones en contra de la corrupción y la impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un informe sobre los actos de corrupción registrados en años anteriores en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora del Bienestar.

El mandatario aseguró que su administración ha detectado irregularidades en programas sociales de esa secretaría, por lo cual los más afectados eran aquellas personas que recibirían los apoyos del Gobierno federal.

“Tenemos pendiente el informe que vamos a presentar sobre la corrupción que prevalecía en la Sedesol con programas supuestamente dirigidos a la gente y que no llegaban, o que los recursos no llegaban completos”, comentó.

López Obrador aseguró que hubo una manipulación de los programas sociales, ya que éstos no funcionaron, pues el resultado de estos han sido el aumento de la pobreza y la desigualdad.

El titular del Ejecutivo federal precisó que en algunos de los programas como los de estancias infantiles y de comedores comunitarios se han registrado actos de corrupción, motivo por el cual su administración plantea acciones para contrarrestar esto.

“Cuando se habla de estancias infantiles, de comedores, de personas con discapacidad, se piensa que eran programas buenos y que cómo van a desaparecer y se va a demostrar que había cuando menos irregularidades y desviaciones y no se ayudaba realmente a la gente”, afirmó.

En febrero pasado el presidente aseguró que en el sexenio pasado en la Sedesol existía un programa que consistía en darles a las familias un apoyo para que sus hijos pudieran acudir a las estancias infantiles y se les cobraba una cantidad.

Agregó que el año pasado se destinaron más de 3 mil millones de pesos para ese programa, el cual se encuentra en revisión para saber su funcionamiento, los lugares donde se ubican las estancias y evitar tragedias como la de la Guardería ABC, así como ubicar el papel del PAN en el mismo.Tomado de Excelsior.