PARTICIPA AYUNTAMIENTO EN ANIVERSARIO 40 DE LA SECUNDARIA GENERAL 4 “PROFESOR JOSÉ L. GUERRA AGUILUZ

Con la finalidad de fomentar los valores cívico y el respeto a los símbolos patrios, así como integrarse a los festejos por el 40 Aniversario de la escuela secundaria General número 4, “Profesor José L. Guerra Aguiluz”, las autoridades municipales y estatales participaron en la Ceremonia de Lunes Cívico celebrada en dicho plantel escolar.

En Representación del Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, el titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal, José L. Guerra Beltrán, reconoció el trabajo académico y los logros educativos que esta institución ha conquistado por cuatro décadas, formando hombres y mujeres de bien para la comunidad.

De igual manera, agradeció el honor que los directivos y padres de familia dieron a su progenitor, al nombrar “José L. Guerra Aguiluz” a este centro educativo.

“Llevo el nombre de mi padre, es para mí un verdadero compromiso, no es vanidad, porque él como individuo se distinguió y aquí yo, como uno más de todos ustedes, lo estoy honrando como un ciudadano que mereció llevar el nombre de esta escuela; eso es como ciudadano, eso es como persona de bien en nuestra comunidad, pero me voy a permitir ir más allá, como padre, fue maravilloso”.

Después de que la alumna Karla Fernanda Delgado Marquina dio la bienvenida a los invitados, la Directora de la escuela secundaria, Marcela González Meza agradeció a las autoridades municipales por participar en esta celebración del 40 Aniversario y agradeció por los apoyos que el Ayuntamiento ha destinado a la institución.

Estuvieron presentes, el Secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán; la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala; el Director de Acción Cívica, Fernando González Meza; el Oficial Orlando Moreno, de la Policía Federal; la Secretaria General Delegación 253, Yesica Peral Amavizca; Supervisor Zona 1, Mario Agüero Estrada; el Director de Servicios Regionales de la SEC, Abraham Montijo Cervantes; ex maestros y directores del plantel; así como funcionarios municipales y regidores.