Reconoce Gobernadora Pavlovich vocación y valentía de las mujeres

*Este Día Internacional de la Mujer, inaugura cuarta jornada “Ingenieras del Futuro en la UTH y se reúne con mineras en La Colorada

Hermosillo, Sonora, marzo 8 de 2019.- La lucha de miles de mujeres, buscando las mismas oportunidades que los hombres, ha dado resultados en Sonora y se han abierto espacios en carreras universitarias y en el ámbito laboral que antes eran exclusivamente para varones, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la cuarta jornada “Ingenieras del Futuro” en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) y el Encuentro Regional con Mujeres Mineras de Argonaut Gold, en La Colorada.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Pavlovich dijo que el hecho de que en Sonora estén más de 2 mil 700 mujeres trabajando en el sector de la minería y también haya más estudiantes de ingenierías, es resultado de muchos años de promover la inclusión y nivelar el terreno para que las mujeres puedan triunfar en el aspecto profesional.

“Lo importante es que lo que hagamos, no se les olvide nunca, lo hagamos con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha vocación, lo que hagamos para ser las mejores, en lo que hagamos, eso es lo importante, eso es lo distinto de nosotros de ser mujeres, esa sensibilidad que tenemos para ver las cosas de una manera más amplia, de una manera más sensible, de una manera más incluyente”, enfatizó la gobernadora Pavlovich.

En el Día Internacional de la Mujer, las llamó a continuar siendo propositivas y participar en las distintas profesiones, para contribuir en el desarrollo de la entidad, pero sobre todo para abrir más espacios para las mujeres sonorenses.

“Así que hay que seguirle, echándole ganas, hay que seguir luchando por lo que creemos, con mucha pasión, cada quien en el ámbito que nos corresponda, cada quien en lo que quiera ser, en lo que quiera lograr, pero con muchas ganas, con muchas vocación, con mucha valentía, se requiere valentía, se requiere amor por lo que uno cree, creer firmemente y que nadie, ni nada nos detenga, así que vamos para adelante mujeres”, afirmó.

Por su parte Jessica Vargas Sánchez, alumna del quinto cuatrimestre de la carrera Técnico Superior Universitario Mecánica, de la UTH, reconoció la motivación que genera tener una gobernadora, la cual promueve el empoderamiento de la mujer en Sonora y México.

“La única mandataria que nos ha reiterado lo difícil que es para las mujeres escalar peldaños en escenarios masculinos, usted ha comprobado por primera vez en la vida política, económica y social de Sonora, que en manos de una mujer ha recaído la alta y honrosa responsabilidad de dirigir los destinos del estado”, manifestó.

En la jornada, en la cual participaron 200 alumnas de educación Media Superior, se llevaron a cabo conferencias sobre el tema de mujeres en el sector aeroespacial; talleres especializados en mecánica, industrial, eléctrica, electrónica y mecatrónica.

En la Colorada, la gobernadora Pavlovich recibió el segundo volumen del libro “Experiencias de la Mujer en la Minería Sonorense: Historias de Mujeres Contadas por Mujeres”, un trabajo en conjunto entre Woman in Mining (WIM), distrito Sonora y la Asociación de Ingenieros en Minas Metalurgistas y Geólogos de México.

Fernanda Romero Galaz, vicepresidenta de Woman in Mining (WIM), distrito Sonora, agradeció a la gobernadora Pavlovich por las iniciativas de reforma de ley presentadas ante el Congreso del Estado para sancionar la violencia política de género, la violación entre cónyuges y derogar el delito de rapto y se equipare al de privación ilegal de la libertad.

“Gobernadora la felicito por las iniciativas presentadas el día de ayer, siga siendo usted incansable promotora de que en nuestro país y en nuestro estado se practica el respeto a los derechos de las mujeres como principal eje para lograr la igualdad de género”, expuso.

Así mismo realizó un recorrido en las instalaciones de la mina La Colorada de Argonaut Gold, puso en operación un vehículo tipo “Yucle” de color rosa, bautizado como “Rosita”, y el cual es el primero que se pone en marcha en Sonora para conmemorar la inclusión de la mujer en el trabajo de las minas, que en el caso de la entidad, se da en las áreas científica, tecnológica y de operación de las minas.

También atestiguó la firma de convenio entre la Mina La Colorada de Argonaut Gold, y el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), que proporcionará capacitación para el desarrollo personal y humano de las trabajadoras, pero también a habitantes de la comunidad.

