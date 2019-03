RESPALDA DIF CAJEME EL SENTIDO SOCIAL DE EXPO-OBREGÓN

Llama Margarita Vélez de Mariscal a una fiesta inclusiva para los sectores vulnerables

“Me gustaría que a esta fiesta pudiésemos llevar a niños que no tienen la manera de ir a la feria, sí no los llevamos nosotros y, como DIF, a mí me gustaría comprometerme, con la ayuda de ustedes, a poder trasladar a niños de colonias vulnerables, ya que esta es una fiesta para todos, independientemente de la condición económica de los habitantes”, manifestó la Presidente de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, al participar en la rueda de prensa para anunciar la edición número 27 de Expo-Obregón 2019.

En representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la Primera Dama felicitó a los organizadores de la llamada Feria de Todos, por su vigésimo séptimo Aniversario y los invitó a continuar con el sentido social de Expo, en el que incluyen el acceso para los niños de los albergues, tales como el Itom Kari y el María Rivero Atkinson, por mencionar algunos; así como la ayuda a más de 20 instituciones de beneficencia social.

En efecto, la Feria de Todos en Ciudad Obregón, que con un ambiente familiar se desarrolla durante la segunda quincena del mes de mayo, cumple su 27 edición, y como todos los años tendrá un increíble elenco en el Palenque, con artistas de talla internacional, teatro del pueblo, juegos mecánicos y mucha diversión.

Lo que representa una derrama económica importante para el beneficio de los habitantes de Cajeme y de la región sur de Sonora, pues a Expo-Obregón acuden visitantes de los municipios aledaños y de otras ciudades del país, incluso, del extranjero, indicó el Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos.

Por su parte, el promotor artístico, Jorge Armenta Ávalos, dio a conocer la propuesta musical que, del 16 de mayo al 2 de junio, se presentará tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo; así como los atractivos del corredor comercial, la expo venta de artesanías y el pabellón gastronómico, con antojitos mexicanos y algunos platillos típicos que son orgullo de la cocina sonorense.

Estuvieron presentes, el Director de Expo-Obregón, Aarón Padilla; Gerardo Maldonado, Gerente Financiero y Eduardo Obeso, directivo de Expo-Obregón; Issa Gaytán, de Rivera Gas; Francisco Flores, de embotelladora Coca-Cola, entre otros.