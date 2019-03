APOYAN POLICÍAS MUNICIPALES A MUJER EN LABOR DE PARTO

Gracias a los conocimientos de urgencias médicas de la Policía Municipal, Mara Alejandra Cruz Maldonado, y con el apoyo del agente Carlos Guadalupe Grijalva Valdez, la mañana de este miércoles se logró apoyar a una mujer en su labor de parto en la colonia Luis Echeverría.

Fue a las 9:33 horas, cuando ambos elementos circulaban por la calle Michoacán a la altura de la Privada No. 13, donde una persona del sexo masculino se acercó para informarles que una mujer identificada como Margoth de 22 años de edad, estaba en su casa a punto de dar a luz.

Al llegar al domicilio, los elementos hicieron los trabajos necesarios hasta lograr un parto exitoso, donde nació un bebé del sexo masculino, mismo que fue atendido con su madre por paramédicos de la Cruz Roja minutos después, para posteriormente trasladarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Mara Alejandra, quien tiene 4 años en la corporación, dijo que, con los conocimientos adquiridos en su carrera de Técnico de Urgencias Médicas, logró tranquilizar a la madre de familia.

“La mamá estaba muy nerviosa y tenía mucho dolor, pero se logró calmar al ver que el bebé estaba bien; cuando nació me encargué de limpiarlo, aspirarle la boca y nariz, le di calor y lo puse en el vientre de la mamá, mi compañero siempre me estuvo apoyando con toallas, guantes y el material necesario para atender el parto”, expresó.

Carlos Guadalupe, quien tiene 17 años en la corporación, destacó que estas acciones son una muestra de que los ciudadanos deben confiar en los policías municipales, ya que tienen el compromiso de atender a la sociedad en los momentos difíciles.

“Estas acciones son muy satisfactorias para nosotros, es importante que los ciudadanos sepan que siempre vamos a estar para ustedes y haremos todo lo posible por apoyarlos cuando nos necesiten”, apuntó.

Cabe señalar que durante el año pasado, el policía Carlos Guadalupe ingresó a un domicilio que se estaba incendiando en la colonia Las Haciendas, donde logró salvar a una menor de edad con síndrome de down.