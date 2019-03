Presenta Gobernadora iniciativas para que sea delito violencia hacia las mujeres

Son reformas al Código Penal para sancionar la violencia política de género, la violación entre cónyuges y se deroga el delito de rapto y se equiparará al de privación ilegal de la libertad.

Hermosillo, Sonora, marzo 6 de 2019.- En una acción frontal contra la violencia hacia las mujeres, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó a un nutrido grupo de mujeres plurales, tres iniciativas de ley para tipificar como delitos la violencia política hacia las mujeres, la violación entre cónyuges, y se deroga el delito de rapto y se equiparará al de privación ilegal de la libertad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo, la Gobernadora de Sonora sostuvo un encuentro con mujeres representativas en diversos ámbitos del Estado a quienes explicó el contenido de dichas propuestas.

Indicó que estas iniciativas que serán presentadas formalmente ante el Congreso del Estado, considera reformas al Código Penal del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres y seguir impulsando su participación en la política y en todos los ámbitos de la vida diaria.

Ante diputadas locales, magistradas, empresarias, mujeres de la sociedad civil y académicas, la titular del Ejecutivo en Sonora explicó que una de las propuestas consiste en tipificar la violencia política de género como delito sancionable.

“Cómo se va a tipificar, con prisión de dos a seis años y multa a quien cause daño físico, sicológico, sexual, económico o de otra índole en contra de una o más mujeres y que tenga como propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole, en contra de su voluntad o de la ley”, explicó.

Además, se plantea tipificar como delito la violación entre cónyuges, concubinato o relación en pareja; y como tercera, se deroga el delito de rapto y se equiparará al de privación ilegal de la libertad.

“Sé que con esto no voy a terminar con la cultura de la violencia contra las mujeres en todo tipo, pero sí vamos a dar un paso y siempre tenemos que seguir a la vanguardia en Sonora; siento que las represento a todas ustedes, no importa de qué partido sean, lo importante es que son mujeres y viven la misma situación que he vivido yo y que han vivido muchas”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich destacó que una sociedad requiere de más mujeres que tomen decisiones para que realmente se viva en una sociedad igualitaria y tengan las mismas oportunidades.

Éstas iniciativas, dijo, son de todas las sonorenses que han luchado por una verdadera igualdad de derechos, por lo que invitó a las mujeres presentes a sumarse para que estas propuestas sean aprobadas en el Congreso del Estado.

“Las invito a sumar corazones, a sumar fuerza, a hacer equipo en favor de estas reformas, no se trata nada más de letras, se trata de realmente hacer un cambio en la cultura de quien tiene que entender que las mujeres tenemos un valor igual al hombre, no queremos más, queremos simplemente la igualdad y se va a ir reflejando con estas reformas claras y precisas en favor de eliminar la violencia de todo tipo contra las mujeres”, enfatizó.

Avalan iniciativas presentadas por Gobernadora del Estado

Como un gran avance y algo que cambiará el futuro de las sonorenses, calificó Olga Haydeé Flores Velásquez, representante de la Red de Mujeres en Plural Sonora, las iniciativas de reforma de ley al Código Penal del Estado de Sonora.

“Estoy segura que será una herramienta que ponga, prevenga, defina, sancione hasta erradicar la violencia política de género, o por lo menos que la contenga; a nombre de la Red, agradezco señora gobernadora su iniciativa, la aplaudo, la felicito, y la acompañaremos, si nos permite, hasta su aprobación”, comentó.

Por su parte, las legisladoras locales: Alejandra López Noriega, del Partido Acción Nacional y María Dolores del Río Sánchez, de Movimiento Ciudadano, avalaron las reformas de ley y desde el Congreso del Estado, afirmaron, contarán con todo su apoyo para que éstas sean aprobadas.

“A mí me da mucho gusto esta propuesta que se hace, que recoge de alguna manera lo que se ha discutido en otros momentos, en otros foros y que tiene que ver con tipificar la violencia política a las mujeres”, destacó Del Río Sánchez.

“Lo que presentó ahorita la gobernadora lo veo con muy buenos ojos, a mí me ha pasado, yo lo he vivido, claro que lo abrazo desde este momento y lo impulso desde la posición que me toque dentro del mismo Congreso”, aseguró la diputada Alejandra López Noriega.

Presentes en el evento: la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras; Blanca Luz Saldaña López, coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM); Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora y presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y Pedro Pablo Chirinos, fiscal Especializado en Delitos Electorales.

TTambién Karina Muñoz, coordinadora de Ponencia de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral Patricia Salazar; las legisladoras locales: Leticia Calderón, Nitzia Gradias, Rosa Icela Martínez, Griselda Soto, Rosa María Mancha, Marcia Camarena, Magdalena Uribe; Yesenía Borbón, representante de la diputada Yumiko Palomares; las magistradas del Supremo Tribunal de Justicia: Carmela Estrella y María del Carmen Arvizu; así como Mirta Alvarado, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo; Hortensia Galaz, presidenta de la Sociedad Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Hermosillo; Marcela Mexía, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; Karen Valles, directora de Atención a la Mujer en Hermosillo; María Inés Aragón, de la Red de Mujeres en Plural Sonora, así como académicas, mujeres de la sociedad civil y las consejeras consultivas y sociales del ISM, Margoth Lostaunau, Rosario Robles y Georgina Hernández.