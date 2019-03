PREVIENE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ANTE PROBABILIDAD DE FALSOS INSPECTORES

Para evitar que se presenten casos de robo de identidad y usurpación de funciones, que deriven en cobros indebidos, multas fantasmas o casos de extorsión y acoso, la Directora de Inspección y Vigilancia, Silvia Camargo Apodaca pide a los comerciantes ambulantes y semifijos que no se dejen sorprender y que conozcan de cerca a los actuales Inspectores de esta dependencia.

Con este fin se les hace llegar las fotografías y nombres de los once Inspectores en función y su coordinador, para que cuenten con una identificación plena de quienes son los que les atienden en sus puestos de trabajo.

El coordinador de Inspectores, Esequiel Torres Armendáriz, señaló que pueden presentarse casos en que personas que han trabajado en esta dependencia, sigan conservando el gafete de anteriores administraciones y, en búsqueda de beneficios particulares, quieran sorprender a los comerciantes.

“El procedimiento que deben seguir los actuales inspectores, es identificarse de nombre con el comerciante, mostrar el gafete con fotografía vigente que los avala como trabajadores de esta administración 2019-2021 y justificar el motivo de la inspección a realizar”, explicó Torres Armendáriz.

Añadió que, por ningún motivo deben mostrar el permiso o anuencia correspondiente a personas que no se identifiquen a plenitud y que, en el eventual caso, denuncien de inmediato a la Dirección de Inspección y Vigilancia al teléfono 410-5100 o interpongan su queja ante la Contraloría Municipal.