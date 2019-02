Apoya Gobernadora Pavlovich funcionamiento de estancias infantiles

Hermosillo, Sonora, febrero 26 de 2019.-En apoyo a madres de familia trabajadoras, a través de la operación de las estancias infantiles por parte de la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano otorgó una prórroga para el pago de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil a 224 estancias en todo el estado.

Representantes de estancias infantiles de la entidad pidieron el apoyo a la gobernadora Pavlovich para contar con el Programa Interno de Protección Civil, que consiste en la revisión exhaustiva de las instalaciones de cada una de estas para seguridad de los menores y personal que los atiende.

La mandataria estatal, acompañada del secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella y del subsecretario de Servicios de Gobierno, Gustavo de Unanue Galla, expresó su preocupación y apoyo en el tema, y como madre de familia, dijo, las estancias infantiles han resuelto la vida de miles de madres trabajadoras, por lo que se llegó al acuerdo de firmar un convenio en apoyo a las 224 que existen en la entidad.

Guadalupe Lizeth Villalobos López, presidenta de la Asociación Civil Conservando los Valores de Familia, y representante de las estancias infantiles de la entidad, explicó que desde enero del 2019, los padres de familia no han recibido el apoyo para que se les brinde el servicio de estancias infantiles, lo que ha generado un costo operativo mayor.

“Fue una reunión muy importante, en donde nos está brindando el apoyo y sobre todo el arranque es con la presentación de los programas internos, que son las revalidaciones y nos está apoyando”, comentó.

El programa de Estancias Infantiles, explicó, cubría el pago de revalidaciones de programas internos, que es de 5 mil 300 por cada una, pero hasta el momento no hay información sobre qué pasará con este tema y problemática se ha dado a nivel nacional.

“¿Aquí que pasa?, las estancias infantiles no tienen cómo pagar los programas internos, y la gobernadora esa es la razón por la que nos está apoyando el estado, para que se puedan presentar esos programas y sobre todo, que es lo que nosotros más nos ocupa que es la seguridad del menor, porque con ello Protección Civil nos hace las supervisiones y valida o hace las observaciones necesarias para la seguridad de los menores”, aseguró Villalobos López.

En Sonora, 7 mil 900 niñas y niños que asisten a las 224 estancias infantiles de 7:00 a las 16:00 horas, además de tener una atención óptima, cuentan con educación integral y se les ofrece el cuidado de necesidades básicas, entre otros beneficios para su desarrollo.