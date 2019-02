BRINDAN EXPOSICIÓN SOBRE EL PROGRAMA “ALTO A LA QUEMA DE GAVILLA Y LLANTAS EN EL VALLE DEL YAQUI”

Con la finalidad de concientizar y dar a conocer el programa “Alto a la Quema de Gavilla y Llantas en el Valle del Yaqui” el Municipio de Cajeme en apego al Programa Federal “Sembrando Vida” y alineado al programa “Cajeme al 100” frente a los Organismos Federales, Estatales, Municipales, Investigadores, Docentes, Estudiantes y Público en General, dio inicio al programa bajo la coordinación de la Dirección de Gestión Ambiental y Ecología, en consecuencia del daño que esto ocasiona al medio ambiente y a la salud de los habitantes en la localidad.

El Secretario de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, Ovidio Alejandro Villaseñor López, agradeció la iniciativa y subrayó la importancia de llevar al frente estos proyectos destacando que, dentro de este plan estratégico con acciones para el cuidado del ecosistema, se contempla la manera de reutilizar las llantas para crear carpeta asfáltica.

Jaime Alfonso Martínez Ochoa, Director de Gestión Ambiental y Ecología, destacó que es importante que la ciudadanía y los productores conozcan los daños que estas prácticas provocan en el medio ambiente y en la salud.

“Otro problema que se presenta es la quema de basura, se tienen preparadas estrategias y fuentes de comunicación para informar a las personas sobre la gravedad que eso conlleva y de esa manera nos ayuden a reducir cada vez más el índice de quemas tanto de basura, gavilla y llantas” precisó.

Rebeca Godoy Rodríguez, Regidora de la Comisión de Ecología, esclarece que la labor de un regidor no se limita en solo aprobar o no el presupuesto, sino de llevar al frente la parte legislativa, pretendiéndose llevar a un nivel estatal las propuestas innovadoras en materia de cuidado del medio ambiente y que puedan ser permanentes en el municipio.

El delegado de la SEMARNAT sur de Sonora, Antolin Flores Mendoza, durante su exposición mencionó que hay dependencias encargadas en hacer respetar la ley de protección al medio ambiente, por ello es importante que la sociedad no desarrolle actividades que resulten contaminantes y que dañen la salud.

Por su parte, la investigadora del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Nele Verhul, habló sobre las alternativas ecológicas que pueden utilizarse en las siembras para prevenir el daño al ecosistema, como el aprovechamiento de los recursos naturales.

El epidemiólogo del IMSS, Gabrifel Hernández Castro, expuso sobre los daños a la salud que la quema de gavilla y la quema de llantas provoca en las personas, y señaló que abril y mayo son los meses en los que suelen incrementarse las enfermedades respiratorias derivadas de esta práctica.