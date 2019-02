Registra Sonora, nevadas y precipitaciones producto de efectos de la Octava Tormenta Invernal y Frente Frío No. 40: CEPC

-Llama a extremar precauciones por frío.

Hermosillo, Sonora, febrero 22 de 2019.- Producto de la asociación de los efectos de la Octava Tormenta Invernal y del Frente Frío No. 40, se registraron precipitaciones y nevadas en distintas zonas de la entidad, lo que provocó el cierre parcial de los tramos carreteros de Ímuris-Nogales e Ímuris-Cananea, informó Alberto Flores Chong.

El coordinador Estatal de Protección Civil (CEPC) señaló que la asociación de ambos fenómenos naturales ocasionó la presencia de precipitaciones en la mayoría de las zonas de la entidad, así como la caída de nieve en 13 Municipios de Sonora.

Detalló que las nevadas se registraron en Plutarco Elías Calles, Sáric, Nogales, Ímuris, Cananea, Santa Cruz, Naco, Agua Prieta, Arizpe, Fronteras, Nacozari, Bavispe y Bacerac; en consecuencia a esto el tramo de Ímuris-Nogales, de la Carretera No. 15, fue cerrado por nevada y cristalización de la cinta asfáltica, mientras que la circulación en el tramo Ímuris-Cananea, fue suspendida por nevada.

El funcionario estatal agregó que producto de las lluvias en las últimas 24 horas, se registró una acumulación de 49 milímetros, en Plutarco Elías Calles; 48 milímetros, en Altar; y 30 milímetros, en Ímuris y Átil.

Además, en Banámichi, se registraron 16 milímetros; Cananea, 14 milímetros; Bacoachi, 13 milímetros; Nogales y Pitiquito, 12 milímetros; Santa Cruz, 11 milímetros; Santa Ana y Estación Llano, 10 milímetros; Carbó, 8 milímetros; Arizpe, 7 milímetros; Hermosillo, 5 milímetros; Puerto Peñasco y Aconchi, 4 milímetros; Querobabi, 2 milímetros.

“Para el fin de semana, esperamos que las lluvias cesen, el efecto de lluvias y nevadas fue nada más para hoy viernes, y a partir de mañana y el domingo ya no se esperan más lluvias en el estado, sin embargo, esto dejará un descenso marcado en las temperaturas en la mayoría de las regiones de la entidad”, detalló.

Los pronósticos de temperaturas mínimas por parte de la CEPC junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el noroeste de Sonora, subrayó Flores Chong, son de -4 a 6 centígrados; para el norte, de -4 hasta -9 centígrados; en la zona centro, de 3 a 10 centígrados; en el sur, de 4 a 8 centígrados; y en la zona serrana, de -2 a -6 centígrados.

“Invitar a que estemos abrigados, a que no metan anafres o botes con carbón con la intención de encender fogatas dentro de los domicilios, y en caso de estar en una situación vulnerable a las temperaturas, marcar a la línea del 911, para que las autoridades los puedan llevar al albergue más cercano”, enfatizó.

Flores Chong agregó que por instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se tienen disponibles para la atención de la ciudadanía todos los albergues de los distintos Municipios de la entidad, teniendo registrado hasta el momento 150 personas resguardadas en los tres albergues de Nogales, y 50 personas más en los tres albergues de Hermosillo.

El titular de la CEPC exhorta a la población a extremar cuidados con el uso de los equipos de gas L.P., braceros, anafres en el interior de los domicilios y en caso de cualquier incidente solicitar apoyo a la Unidad Municipal de Protección Civil.

*Recomendaciones*

1. Permanecer informados a través de los medios de comunicación sobre las condiciones meteorológicas dominantes en sus lugares de residencia o de los sitios que pretenda visitar.

2. Considerar la necesidad de tener disponible ropa abrigadora, cobertores o cobijas y combustibles suficientes.

3. Conocer la ubicación de refugios temporales y acudir a ellos en caso necesario o de acuerdo a las indicaciones de Protección Civil.

4. Consumir verduras y frutas ricas en vitaminas “A” y “C”.

5. Colaborar con las autoridades, reportando la ubicación de personas en alto riesgo.

6. Vestir ropa apropiada a esta temporada invernal.

7. Evitar la exposición a bajas temperaturas durante períodos prolongados.

8. Ante condiciones de lluvia, nieve o niebla mantenerse seco, pues la humedad enfría el cuerpo rápidamente.

9. Conservar adecuada temperatura en el interior de su vivienda.

10. Procurar especial cuidado con personas de la tercera edad, niños y enfermos, sectores altamente vulnerables a los efectos de esta temporada.

11. Acudir a su unidad de salud o consultar a su médico, en caso de alguna afectación por frío o padecimiento de alguna enfermedad.

12. Si va a salir de un lugar caliente cubrirse boca y nariz para evitar respirar el aire frío, ya que cambios bruscos de temperatura afectan el sistema respiratorio.

13. Evitar la concentración de monóxido de carbono en lugares cerrados para no sufrir intoxicación o posibles quemaduras al usar anafres y calentadores.

14. Atender señalamientos de tránsito al conducir en zonas de niebla y nieve, asegurándose de tener en buenas condiciones su vehículo.

15. Establecer medidas de protección para la ganadería y la agricultura en zonas rurales.

Así mismo, se informa que, para cualquier eventualidad, estarán a disposición de la población, las 24 horas, los teléfonos de emergencia de su comunidad (9-1-1), así como los números gratuitos 01-800-277-22-22 y 119 Telcel, del Centro Estatal de Comunicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil