¡En Sonora ante tanta apatía del estado desesperados los sonorenses quieren ya que sea el 2021, y se adelantan con sus precandidatos aunque sea moralmente, Ricardo, Alfonso, Borrego, Pompa, Sylvana, Ana Gabriela!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la verdad estimados lectores pero en Sonora ante tanta apatía del estado, ya se están adelantando varios de los posibles candidatos al gobierno del estado de Sonora para el 2021 y aunque sabemos que todavía le faltan algunos meses al gobierno actual ya la gente se empieza a desesperar y ya quisieran muchísimos que fuera el 2020 para que ya tuviéramos candidato oficial por cada partido para la próxima gubernatura del estado.

Y es que la gran verdad sin tratar de jorobar en contra del actual Gobierno de Sonora pero no ha dado con bola, ha sido un gobierno fallido para muchísimos sonorenses aunque otros digan lo contrario, pues ellos pueden decir misa, pues solo son el grupito consentido de la mandamás en Sonora los que dicen y hablan maravillas de la Claudia, pero la gran verdad el sentir de muchísimos sonorenses es muy malo hacia el actual gobierno de Sonora.

Es más nos atrevemos a decir sin temor a equivocarnos que este gobierno podría salir cuando entreguen peor que el de Guillermo Padrés, eso es lo que nos comentan los que saben más de esto y volviendo con el tema de los adelantos a las candidaturas para la próxima gubernatura de Sonora, le preguntamos a varios que ya andan trabajando cada quien para sus candidatos y nos dijeron que aunque saben que todavía no son los tiempos aunque sea moralmente estamos ya pensando en el 2021 y trabajando adelantadamente para matar así el tiempo que falta porque la gran verdad estamos muy decepcionados con el actual gobierno de Claudia.

Es más nos equivocamos y muy feo al apoyarla a ella como de seguro también su padrino político ha de estar muy intranquilo porque finalmente también se está dando cuenta sobre la marcha que se equivocó Manlio al apoyar con todo a Claudia y si no el tiempo lo dirá todo “No comáis ansias”, todo se verá reflejado en su momento.

El caso es que por muchísimos motivos que están a la vista ya tenemos a varios precandidatos que ya dijeron que buscaran la gubernatura en el 2021 y apúntele usted al primero en la lista RICARDO BOURS como seguro candidato independiente, EL “BORREGO” GANDARA como seguro candidato del PAN, finalmente su primo el panista Javier Gándara le conseguirá la candidatura, ALFONSO DURAZO que seguramente será el candidato de MORENA para el 2021, POMPA CORRELLA que sin duda es el candidato oficial de la gobernadora Claudia Pavlovich, si amigos lectores así como lo lee es el candidato oficial, por eso Cclaudia no lo quiso quitar de secretario de gobierno de Sonora para impulsarlo y apoyarlo con todo, inclusive por encima de la orden de Manlio de quitarlo para así dejarle el camino libre a su hija Sylvana que al parecer por no tener el real y leal apoyo total de la gobernadora pudiera no entrarle a la contienda para el 2021.

Así de ese pelo las traiciones en Sonora, más lo que viene, ANA GABRIELA GUEVARA será sin duda la piedra en el zapato para muchos candidatos porque ella será automáticamente la candidata del PT a la gubernatura de Sonora apoyada por Manlio, así que aguas y si Manlio negocia primero con su comadre Olga Sánchez Cordero la actual secretaria de Gobernación esa posición de Sonora, se le podría caer el teatrito a la actual mandataria de Sonora llegados los tiempos, inclusive antes de tiempo y digan que se los dijo un loco pero así será, acuérdense que Beltrones se las sabe de todas todas, y ya el ve que la mandamás en Sonora se le volteo, pues no se quedara con las manos cruzadas eso júrenlo y volverá a ganar Sonora como cuando lo hizo con Guillermo Padrés.

Cuando no quiso que ganara el “Vaquero” Elías Serrano prefirió negociar arriba con los altos mandos del país para que ganara Padrés, y esa historia se podría repetir en Sonora, así las cosas amigos lectores se adelantan las precandidaturas al gobierno de Sonora, muchos ven mucha apatía del estado ante los grandes problemas que aquejan a Sonora y nunca llego EL TAN ESPERADO OTRO SONORA YA, pues ahora aunque sea moralmente se adelantan cada quien en sus precampañas para el gobierno de Sonora en el 2021, así que hagan sus apuestas y que gane el mejor lo que sí que quien gane será mejor para Sonora, que además ya urge un verdadero cambio en el estado, y si no al tiempo amigos lectores.