Tarifa de luz seguirá sin alza para Sonora: AMLO

Las tarifas eléctricas para Sonora no se incrementarán durante el verano, debido a que las medidas que hasta hoy se han aplicado para ello, como el subsidio, se mantendrán, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Grupo Healy preguntó al Ejecutivo federal si se mantendrá el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la tarifa de verano en la entidad, pues hasta el momento el Gobierno federal no ha firmado el acuerdo con el Gobierno de Sonora para aplicar el subsidio.

“Lo que está no cambia, no va a aumentar en términos reales”, contestó.

López Obrador precisó que solicitará a los directivos de CFE una opinión sobre el subsidio para Sonora.

“Vamos a pedirles a los directivos que ellos nos den su punto de vista. Se va a fortalecer a la CFE para que nos digan. El compromiso que hicimos es que no aumente el precio en la tarifa eléctrica durante nuestro Gobierno”, dijo.

En 2018 el Gobierno federal aportó 350 millones de pesos para subsidiar a los usuarios domésticos de energía eléctrica de la entidad con la tarifa 1F, la más baja del País, a 270 mil familias de los 72 municipios. Tomado de El Imparcial.