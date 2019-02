Se suma Gobierno del Estado a campaña #NoEstásSola

*Trabajarán coordinados con sector empresarial y medios de comunicación

Hermosillo, Sonora, febrero 14 de 2019.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), se suma a la campaña #NoEstásSola, en la que trabajarán en coordinación con empresarios, comercios y medios de comunicación en apoyo a las mujeres que se encuentren en alguna situación donde su integridad corra peligro.

Así lo anunció Blanca Luz Saldaña López, coordinadora general del ISM, acompañada de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Mirtha Alvarado Verdugo; Elda Molina Yépiz, directora general de Televisa Sonora; Daniel Hidalgo Hurtado, director general de Telemax; y José Victorín Figueroa, secretario general del STIRT Hermosillo.

Esta campaña, explicó, busca concientizar y prevenir la violencia hacia las mujeres, y que aquellas víctimas que están en peligro, podrán resguardarse en comercios, oficinas gubernamentales, y empresas que se unan a #NoEstásSola.

“Creo que los medios de comunicación van a ser fundamentales en esta estrategia porque ustedes van a difundir que las puertas de los negocios, los comercios, las instituciones públicas, hospitales, centros de atención, abren la puerta de inmediato a una mujer”, expresó.

La titular del ISM declaró que entre las brechas de género, la violencia hacia las mujeres es la más grande que se tiene a nivel mundial, nacional y estatal, por lo que se deben sumar sociedad y gobierno en una lucha permanente, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Saldaña López indicó que una víctima, ante este proceso de solicitud de ayuda, la primera intervención tiene que ser marcar al 911 y si no está en posibilidad de llamar, debe resguardarse en el comercio más cercano o en las oficinas de Gobierno Municipal, Estatal o Federal que tengan en su tránsito.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016, dijo, Sonora está en la posición 19 en violencia comunitaria (acoso, hostigamiento y violencia callejera), por debajo de la media nacional.

“El hecho de que estemos en el lugar 19, no significa que no tengamos que actuar de la mano sociedad y gobierno para irnos a los últimos lugares”, comentó.

Mirtha Alvarado Verdugo, presidenta de Canaco Hermosillo, destacó que en los comercios que se unan a esta campaña se expondrá un poster de #NoEstásSola #NiUnaMenos, donde las mujeres que se encuentren en algún tipo de peligro, puedan resguardarse.

También, agregó, el secretario de seguridad, David Anaya Cooley, puso a disposición de los comercios que deseen, el Botón de Enlace, que vinculado al C5i, llegarán las unidades de emergencia con mayor rapidez.