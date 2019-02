Entrega Gobernadora prolongación del bulevar Las Quintas

Hermosillo, Sonora, febrero 12 de 2019.- Más de diez años, esperaron habitantes del poniente de la ciudad para ver hecha realidad la ampliación del bulevar Las Quintas, una obra muy anhelada y muy necesaria, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar esta importante conexión con el bulevar Paseo Río Sonora.

La mandataria estatal aseguró que, además de entregar una obra de calidad, como es la pavimentación con concreto hidráulico, en beneficio de miles de personas que viven en este sector de Hermosillo, se está entregando una obra de gran utilidad, ya que este bulevar conecta con otras vías de gran importancia para la movilidad de los capitalinos.

La prolongación del bulevar Las Quintas forma parte de las diez obras que se entregarán para agilizar el flujo vehicular en el poniente de Hermosillo, como son: bulevar Quintero Arce, el colector del bulevar Colosio, prolongación Serna, vialidad Chanate, bulevar Navarrete, entre otras, unas ya entregadas y otras en proceso de construcción.

“Las obras de infraestructura son para mejorar el bienestar y sobre todo la calidad de vida de las personas, eso es mi principal interés, porque todos sabemos que en esta área poniente se estaba haciendo un embudo; lo que estamos haciendo hasta el momento son obras de gran calidad, que van a mejorar la infraestructura, pero sobre todo, ayudar a que el tráfico sea más fluido”, explicó.

La gobernadora Pavlovich destacó que con obras de infraestructura como ésta, se impacta de manera positiva el desarrollo de la ciudad, debido a que muchas compañías inmobiliarias y empresas podrán instalarse en este sector, generando más y mejores empleos.

Pero también, dijo, se está trabajando para que las vialidades principales y conectoras de los diferentes sectores de la ciudad sean de buena calidad y puedan facilitar no solo el flujo de automóviles sino que estén disponibles para el transporte público.

“Tengo una muy buena noticia, porque gracias a que hay infraestructura en las ciudades; también se generan empleos y en este mes, en enero, cerramos con cifras que dio el IMSS, con 10 mil nuevos empleos, sólo en enero, y eso es realmente lo importante, porque como siempre les he dicho puede haber muchos programas sociales del estado, de la federación, pero lo que realmente genera estabilidad en una familia es tener un empleo bien remunerado”, afirmó.

El secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, afirmó el gran crecimiento que está teniendo el poniente de la ciudad con seis nuevas naves industriales, que van a generar 2 mil nuevos empleos. Además, dijo, se han desarrollado muchos comercios, por lo que este tipo de infraestructura es importante porque atraerá más crecimiento en este sector de la ciudad.

Ricardo Martínez Terrazas, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, explicó que, luego de más de diez años, pudieron solucionar los problemas legales para concluir esta importante obra de 481 metros, que conecta con el bulevar Paseo Río Sonora.

“Esta obra, gobernadora, como ha sido su instrucción, viene a ser parte de la gran solución vial del poniente de la ciudad, de las obras complementarias que hablábamos hace un año, de esta gran inversión del hospital, que requerían solucionar también el poniente de la ciudad con estas obras complementarias”, subrayó.

El tramo de concreto hidráulico que desde este lunes se abrió a la circulación, agregó, es el comprendido desde la futura prolongación del bulevar Serna hasta el Paseo del Río y en sus dos carriles por sentido tiene capacidad para manejar un flujo vehicular de 2 mil 200 vehículos, además se construyó un ducto de concreto que recoge el agua pluvial del sector norponiente y que conduce este bulevar hasta el canal principal del Vado del Río.

Automovilistas

Luis Carlos Saavedra señaló que la apertura de esta vialidad era una necesidad urgente para quienes transitan frecuentemente la zona. “Pues me parece muy bien porque hay mejor circulación y mucho menos tráfico”, expresó.

Por su parte, Emmanuel Espinoza, beneficiado con esta acción, agradeció al Gobierno del Estado por realizar las obras en un tiempo menor al que se tenía estipulado. “La verdad ya es un éxito que se haya abierto porque hacía mucha falta, ahora el tráfico es muy fluido y eso hace más rápido todo; es mucho mejor porque entre más rápidas las cosas quiere decir que todo va conforme al tiempo y si va adelantado pues es todo mejor”, manifestó.

Presentes: Celida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo; Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de Cmic; y Javier Félix, representante de la empresa contratista de construcciones El Llano.