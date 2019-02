Llega Sonora al 80% de cobertura en ambulancias: Claudia Pavlovich

Hermosillo, Sonora, febrero 6 de 2019.- Con la entrega de 20 ambulancias y 8 vehículos para la promoción y prevención de enfermedades, Sonora pasó de tener un 32% de cobertura de ambulancias en el 2015, a alcanzar actualmente el 80% de los Municipios que cuentan con unidad para atender traslados y emergencias médicas, con la meta de llegar al 100% de todo el territorio estatal en unos meses.

La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, acompañada del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, presidió la salida de las unidades a los Municipios, en un evento donde además entregó siete carros rojos con instrumental médico para atención de emergencias, y 21 electrocardiógrafos con las herramientas y los medicamentos necesarios para tratar a una persona con o a punto de sufrir un paro cardíaco, equipado cada uno con desfibrilador portátil.

“Este compromiso para que ya el 80% de mis Municipios tenga una ambulancia no saben lo que significa para mí, cada lugar que llego, cada lugar que voy alejado siempre me dicen: gobernadora necesitamos una ambulancia, por fin ya estamos llegando al 80 por ciento de los Municipios cubiertos y es promesa del secretario de Salud y en tres meses el 100% lo vamos a tener”, subrayó.

Pavlovich Arellano resaltó que con ello se fortalece la atención médica que se brinda en las localidades más alejadas, que realiza diariamente el personal de salud, como médicos, enfermeras, promotores y brigadistas, quienes recorren grandes distancias por el estado, el segundo más grande del país.

Se invirtieron 50 millones de pesos en este equipamiento, para dar respuesta a la petición de los ciudadanos en cada Municipio de contar con una ambulancia para su comunidad, ya que permite hacer traslados de forma rápida y segura.

La gobernadora dio el banderazo de salida del camión del Programa “Vale la Pena Esperar”, con el cual se llegará a más escuelas para que los jóvenes conozcan la importancia de la prevención y contar con un proyecto de vida a fin de evitar embarazos en la adolescencia.

Jazmín Villa Ruiz, alumna de tercer año de la secundaria federal número 2 Cajeme, agradeció a la gobernadora Pavlovich la entrega de estos equipos y ambulancias, ya que son una muestra de los resultados positivos que se obtienen al trabajar en equipo.

“Gracias gobernadora, porque aunque no sé mucho de política me doy cuenta que como mi mamá o mis tías, usted es una mujer que trabaja por lo que es importante para nuestras familias, en la escuela nos han enseñado que si trabajamos en equipo nuestros trabajos salen más bonitos y tenemos mejores calificaciones; y yo hoy veo que los adultos también aprendieron bien y saben hacer eso, trabajar en equipo para que las cosas salgan mejor”, comentó.

Los Municipios beneficiados con ambulancias son: Arivechi, Arizpe, Huatabampo (Bajo Río Mayo), Cucurpe, Fronteras, La Colorada, Nogales, Cajeme, Ónavas, Rayón, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Soyopa, Suaqui Grande y Trincheras.

Además, dos ambulancias para el Hospital Infantil del Estado de Sonora, tres para el Centro Regulador de Urgencias Médicas, éstas últimas son donación del Patronato de Beneficencia Pública.

También otorgó 21 electrocardiógrafos (tres para cada hospital) y siete carros rojos con instrumental médico, este equipo es para los Hospitales Generales de Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, del Bajo Río Mayo (Huatabampo), Hospital Comunitario de Cananea y Hospital General del Estado ubicado en Hermosillo.

Así como 8 vehículos para promoción y prevención de enfermedades y camión de pasajeros recibido en donación para el programa “Vale la Pena Esperar”.

EN BREVE

Se fortalece la salud

*20 Ambulancias equipadas

*8 vehículos para promover servicios preventivos de salud

*Equipo para hospitales (Cada hospital recibe un carro rojo, que son los que se usan para la resucitación cardiopulmonar y 3 electrocardiógrafos).

* Un camión para promover el programa “Vale la Pena Esperar”, dirigido a adolescentes.