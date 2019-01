Funcionario de Sonora acosa sexualmente a una conductora en programa de TV

HERMOSILLO, Son. (apro).– El maestro de ceremonias de la gobernadora Claudia Pavlovich, José María Armenta, intentó besar a la fuerza a la periodista Alejandra León en plena transmisión del programa El Mejor Día, emitido por la televisora Telemax.

Al saludar a la conductora, Armenta la sujetó del cuello y hombros para intentar besarla en la boca a la fuerza.

Alejandra León incluso pataleó para evitar el contacto labial. Luego, otro conductor, Vicente Ruiz, se colocó frente a la cámara para cubrir la imagen.

Tras fallar en su intento, Armenta reprochó que la comunicadora “no quiso recibir el beso y amagó con intentarlo de nuevo: “Algún día le voy a dar un beso a la Ale (Alejandra León), en algún punto; no sé si en el programa que entra; o en otro programa; graben esto y guarden este tuit”.

La agresión, transmitida en vivo el viernes pasado por la televisora estatal, fue criticada por mujeres periodistas y grupos que se oponen la violencia de género, así como al hostigamiento y acoso sexual.

La Asociación de Editoras y Comunicadoras de Sonora (Aecson) manifestó su respaldo a Alejandra León

“Esas conductas deben quedar erradicadas. Existe una nueva ley contra el hostigamiento y acoso sexual en detrimento de las mujeres”, expresaron las comunicadoras a través de su cuenta de Twitter.

Nuestro apoyo a la conductora de @telemaxson Alejandra León, quien fue acosada por otro conductor en un programa que se trasmite en vivo. Esas conductas deben quedar erradicadas. Existe una nueva Ley contra el hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres.

La periodista María Eugenia Jaime externó su desagrado en su cuenta de Facebook: “BASTA de normalizar el acoso. BASTA de justificaciones. Qué está pasando con los cursos de sensibilización. ¿Acaso este señor en poco más de 3 años no ha aprendido nada, por lo menos del discurso institucional, es la voz oficial y maestro de ceremonias, que no? ¡CARAMBA!”

Luego puntualizó: “Cuando te digan NO, es NO, punto. Ahora resulta que por ser ‘gracioso’ al aire es justificable lo que hizo. Lamentable. Muchos colegas lo disculpan aludiendo que fue un error y que ‘ahora’ debemos reconocerle que se disculpó de corazón. ¡Por favor! Sean serios”.

Por su parte, la directora de La Prensa Sonora, Isela Hong, aseguró que la conducta de Armenta está penalizada en el artículo 212 BIS del Código Penal Sonorense, que a la letra dice: “Comete el delito de acoso sexual quien asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad”.

De acuerdo con el mismo artículo, la pena adicional para servidores públicos que comentan dicho delito implica la destitución del cargo y la inhabilitación hasta por diez años para ocupar cualquier cargo público. Además, el caso debe perseguirse de oficio.

“Fue un error de mi parte”

Cerca de 48 horas después de perpetrar el acoso, el presentador oficial del gobierno sonorense se disculpó en un video.

Dijo que al intentar mostrarse “divertido”, “irreverente” y “espontáneo”, sujetó a la comunicadora para intentar besarla y ofreció una “sentida” disculpa a Alejandra León debido a que “nunca” fue su intención “molestarla” o “forzarla”.

“Fue un gran error de mi parte; quiero también ofrecer una disculpa a Telemax y su equipo; así como a los televidentes que se sintieron ofendidos con mi conducta”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no es empleado de Telemax, sino “sólo un comunicador”.

A 72 horas del incidente, el gobierno de Sonora, Telemax o Radio Sonora, donde participa Armenta, no han ofrecido su postura ante el acoso sexual. Tomado de Proceso.