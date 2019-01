Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 28 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este lunes su conferencia matutina desde Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Estos son los temas de los que habló frente a medios de comunicación:

Cifra de muertos por explosión aumenta a 115

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la cifra de muertos por la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina, subió a 115.

El funcionario detalló que los heridos suman 32, 22 de ellos están internados en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México, tres en Hidalgo y tres más en Galveston, Estados Unidos.

Acompañado por Andrés Manuel López Obrador, el Secretario destacó que el sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días.

Alcocer comentó que hizo una visita a los ocho pacientes que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los cuales están en estado grave, pero han recuperado la conciencia y se ha iniciado la labor de injertos con buena aceptación.

También mencionó que familiares de los pacientes le expresaron su agradecimiento al Gobierno federal por la atención recibida y porque no ha habido falta de recursos médicos.

Respecto al pronóstico de recuperación de los heridos, Alcocer dijo que la mitad de ellos aún están en terapia intensiva y deben de dejar esa etapa para esperar mejores noticias.

Espera AMLO que CNTE tenga conciencia

Ante el condicionamiento de la CNTE de levantar los bloqueos ferroviarios en Michoacán a la entrega de más recursos, Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la organización tenga “conciencia” y libere las vías.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre cómo resolver la crisis con el magisterio, el Mandatario también aclaró que, por principios, no dará la orden de reprimir al pueblo.

“Espero que tengan conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías, no lo descarto, porque ya no habría motivo, sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos”.

Pese a que la Coordinado ha advertido con mantener sus protestas sino se le entregan 5 mil millones de pesos, el Presidente advirtió sobre los radicalismos que terminan cayendo en el conservadurismo.

“Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho, como organización, yo conozco de eso, las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen que ver con la izquierda”, explicó.

“Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan, eso tiene que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo, pero eso no prospera”.

En su conferencia de prensa, el Mandatario también advirtió que si bien se apoyó a Michoacán con el adelanto de recursos, el conflicto con la CNTE debe ser resuelto por el Gobierno estatal.

Desde el viernes se entregó dinero al Gobierno del Estado y tengo entendido que ya están pagando, pero ya hay otras demandas, reconoció.

“No vamos a caer en una provocación, si son fines políticos no vamos a reprimir”, sostuvo, “cada quien es responsable de sus actos”.

Respecto al uso de la fuerza pública para liberar las vías ferroviarias, cuyo cierre ha generado pérdidas económicas, el Mandatario lo descartó.

“No somos represores, pero no nos vamos a dejar chantajear por nadie, sea quien sea”, sostuvo, “Si no hay razón, no vamos a ceder”.

Atiende Sedena 662 de mil 684 tomas ilegales

La Secretaría de la Defensa (Sedena) informó que del 7 al 27 de enero se registraron mil 684 tomas clandestinas de combustible, de las cuales atendieron 662 y mil 22 no han sido localizadas.

En conferencia de prensa con el Presidente, el general Homero Mendoza señaló que en ese periodo la Secretaría localizó 293 tomas, y 369 más no fueron reportadas, pero sí atendidas.

Añadió que mil 22 tomas no han podido ser localizadas debido a la falta de precisión del sistema, con lo que suman un total de mil 684 tomas registradas en ese lapso.

“El sistema no es tan preciso, no nos da la ubicación exacta en cada uno de los ductos que nos diera la certeza y la oportunidad de atender cada toma”.

En cuanto a las 369 tomas no reportadas, pero atendidas, señaló que se trata de un esfuerzo de personal militar y labores en el terreno, del cual se reporta a Pemex.