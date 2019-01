Celular y volante, combinación letal: Salud Sonora

* La principal causa de accidentes viales en los jóvenes es el uso del celuar

Hermosillo, Sonora, enero 26 de 2019.- El índice de accidentes viales y muertes en jóvenes de 15 a 29 años de edad, ha ido en aumento en los últimos años, por tal motivo la Secretaría de Salud hace un llamado a respetar los señalamientos viales y no utilizar distractores al manejar.

La dependencia estatal puntualizó que el uso del celular mientras se maneja es el principal motivo de accidentes, por lo cual, recomienda que de ser necesario hacer una llamada o enviar un mensaje, se orille para hacerlo y después continuar manejando.

Refirió que los principales distractores al manejar que ocasionan accidentes son: uso del celular, maquillarse, escuchar música fuerte, utilizar audífonos e ir discutiendo con otro ocupante del vehículo.

Así mismo, señala rebasar los límites de velocidad permitidos es muy común en los jóvenes que de llegar a tener que maniobrar o frenar para un accidente, limitaría las posibilidades de que este no ocurra.

También los jóvenes tienen alta incidencia en accidentes por conducción punible, por tal motivo se insta a que si van a consumir bebidas alcohólicas, se designe a un conductor que no lo vaya a hacer para evitar sucesos fatales.

La Secretaría subrayó que un accidente de tránsito puede ocasionarle a una persona alguna discapacidad o incluso llevarlo a la muerte y también provocarle daños de salud a terceras personas.

Por último, agregó que con cada riesgo que se corra al manejar aumenta un 20% las probabilidades de ser participe de un accidente de tránsito, por lo cual el respetar los señalamientos y evitar distractores es primordial para evitarlos.