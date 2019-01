‘Se van a abrir los archivos secretos del Cisen’: López Obrador

* El presidente de México anunció que firmará un decreto para abrir los ‘archivos secretos’ del Cisen; con esto, López Obrador aseguró que no habrá reservas de información

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó esta mañana que en breve firmará un decreto para abrir los ‘archivos secretos’ del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN).

Así lo anunció luego de ser cuestionado sobre el expediente que el CISEN abrió sobre él y su familia desde hace varios años, en el que, según López Obrador, se daba seguimiento, incluso, hasta los alimentos que ingería.

Dijo que aún no lo ha leído pero que “pronto” emitirá un decreto presidencial que desclasificará todos los archivos reservados del país, incluido el suyo.

Adelanto algo, se van abrir los archivos secretos, todos, no va haber limitación, estoy por firmar el decreto.

Había una parte del archivo nacional del país reservado no va haber reserva se van a poder consultar todos los expedientes, se los adelanto” puntualizó el presidente.