REFUERZA AYUNTAMIENTO ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

El Ayuntamiento de Cajeme coadyuva con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con el Gobierno del Estado y la sociedad organizada en el proceso de buscar la erradicación de la violencia hacia las mujeres, para lo cual ha puesto en marcha una serie de programas y políticas en materia de seguridad pública que buscan prevenir la violencia familiar.

La Directora del Instituto Cajemense de la Mujer (ICM), Brianda Mancillas Balderrama señaló que para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado es de suma importancia que se trabaje de manera coordinada y transversal en las acciones tendientes a disminuir los índices de violencia en general y hacia la mujer en lo particular.

Es por ello, dijo que entre las políticas tendientes al establecimiento de la equidad, han acatado las 12 recomendaciones de la CONAVIM desde el 2016 mismas que se continúan trabajando a la fecha.

“Es importante aclarar que la activación de la alerta de género, no depende del Ayuntamiento ni de la Presidencia Municipal, sino que es facultad de la Federación y del Estado el determinar tal activación en determinado municipio o entidad”, precisó Mancillas Balderrama.

Indicó que en Cajeme se trabaja con esquemas de seguridad pública que buscan prevenir la violencia familiar, tales como la actual y constante capacitación a todos los elementos de la corporación para atender casos concretos de este tema.

“Además, en coordinación con Seguridad Pública, se pondrá en marcha una campaña de toma de conciencia dirigido hacia las mujeres, con el fin de promover la cultura de la denuncia, pues en muchos casos las mujeres víctimas de la violencia no denuncian este delito, ya sea por desconocimiento o por temor”, añadió.

También se capacitará al personal de todas las dependencias municipales en temas de igualdad y perspectiva de género, con la finalidad de que se respeten y se hagan valer los derechos de las mujeres.

Agregó que, al cierre de 2018, se brindó atención jurídica, psicológica y de trabajo social a 2 mil personas, mientras que 900 estudiantes fueron concientizados a través de conferencias en el tema violencia en el noviazgo.

Mancillas Balderrama, manifestó que el ICM, coordina sus acciones de prevención, empoderamiento y derechos de la mujer con la Red de Mujer en Conexión, Red de Mujeres de 100 y Red Feminista Sonorense.

La Directora del ICM agregó que, en esta encomienda para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, también se encuentra en funciones el Centro de Formación y Capacitación para las mujeres, donde ofrecen diferentes cursos y talleres productivos que contribuyen a elevar la calidad de vida y coadyuven en la economía de las mujeres cajemenses y sus familias.

“Desde septiembre a la fecha, han egresado 170 mujeres de los talleres de corte y confección, carpintería, belleza y manualidades creativas; talleres que ampliarán su atención durante los sábados por la tarde y que, en breve, se abrirá el de fábrica de zapatos”, señaló la funcionaria municipal.

Agregó que el refugio para la mujer maltratada se encuentra activo y en este momento reciben atención siete personas, mismas que son albergadas y asesoradas durante tres meses, por lo menos; además de que hay coordinación con el Centro de Justicia para la Mujer, instalado en la localidad, para dar celeridad en la resolución legal de los casos canalizados.