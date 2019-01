Gracias a gestiones de la presidenta municipal del Dif Municipal se entregan apoyos a familias vulnerables

Etchojoa, Sonora 22/Enero.- El H. Ayuntamiento de Etchojoa a través del DIF Municipal benefician a personas vulnerables del municipio con proyectos productivos, estufa eléctrica y equipamiento de cocina a comedor comunitario de Villa Tres Cruces.

Esto gracias a gestiones de la presidenta del Dif Municipal de Etchojoa Lic. Jazmín Álvarez de Mendívil quien en trabajo coordinado con el Dif estatal ha beneficiado a familias etchojoenses con diferentes apoyos.

Hoy de manos de la Presidenta del Dif estatal Margarita Ibarra de Torres, del alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela y de la Primera dama de Etchojoa Lic. Jazmín Álvarez de Mendívil recibe la señora Francisca Navarro un proyecto de cocina que tendrá la finalidad de elevar la calidad de vida y la economía de la familia.

También la escuela Telesecundaria No 247 de la Col. Reubicación de Etchojoa recibió una estufa eléctrica para el comedor escolar que beneficiará a los alumnos de la misma institución educativa, que por varios años tenían ya solicitando y que hoy se le ha hecho realidad, la directora de la escuela la Profra. Mariela Reyes Ruiz agradeció a las autoridades por este noble gesto que mucho va a beneficiará a la escuela y que claro está se le dará un buen uso.

En la comunidad de Villa Tres Cruces equipan el comedor comunitario que está beneficiando decenas de familias de escasos recursos con desayuno y comida, ante la carencia de implementos de cocina, equipan de manera total la cocina, quienes de manos de la presidenta del dif estatal y de la presidenta del dif municipal reciben este beneficio.

En su gira de entrega de apoyos en el municipio de Etchojoa también los acompañó la Directora del Dif Municipal la Profra. Guadalupe Rascón Palomares, la Directora estatal de Programas Alimenticios y desarrollo Comunitario la Lic. Mónica Higuera, la Coordinadora de Desarrollo Comunitario Municipal la C. Armida Ramírez, el Comisario de Desarrollo Social del Sahuaral Etchojoa el C. Daviz Contreras Márquez.