La investigación científica forense en Sonora es una realidad: Claudia Pavlovich

– Pone en marcha el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), con una inversión de 60 mdp y único en su tipo a nivel nacional

Hermosillo, Sonora, enero 21 de 2019.- Sonora cuenta con las únicas instalaciones a nivel nacional equipadas con la más alta tecnología para que la investigación del delito en el estado tenga sustento científico, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar junto a la fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, el moderno Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), cuya inversión fue de 60 millones de pesos.

Con un recorrido por las diferentes áreas del laboratorio que tendrá cuatro especialidades forenses: química, genética, balística, y criminalística, y reducirá los tiempos en pruebas comparativas de ADN para identificación de restos humanos y pruebas de paternidad que antes tardaban 6 meses en realizarse, y que hoy serán posible en 15 días, la mandataria estatal puso en marcha este centro, que motivo de orgullo para los sonorenses, pues permitirá una justicia más rápida, expedita y certera, al contar con base científica.

El CIF cuenta con personal humano capacitado en Viena, Austria, Inglaterra y Estados Unidos, acorde a los procedimientos tecnológicos de vanguardia que serán utilizados para la investigación forense que permita resolver delitos y culpables con bases científicas.

En su mensaje, ante el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez; la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Icela Martínez Espinoza y Jorge Cons Figueroa, coordinador del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, así como presidentes de cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil, dijo que con este laboratorio se tendrá certeza de todos los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en la Fiscalía General de Justicia del Estado, con lo que se pone a la vanguardia a nivel nacional.

“Con este laboratorio van a tener la certidumbre de que las cosas son como son, que las pruebas son fehacientes y no hay manipulación de ellas, me siento muy orgullosa de que en Sonora hayamos logrado este laboratorio, el único a nivel nacional, y el mejor equipado”, indicó.

La mandataria estatal llamó a quienes formarán parte de este laboratorio a no perder el sentido de humanidad y dar siempre la mejor atención a quienes son víctimas de algún delito, ya que esto permitirá tener la confianza de los ciudadanos.

“Les pido que no perdamos de vista la humanización, y a todos los elementos dedicados a la justicia y a la seguridad, no perdamos nuestra humanidad, estoy segura que este laboratorio va a ser de mucha utilidad, para que la justicia en Sonora sea más eficiente, está en nosotros hacer que estas instalaciones y todas las corporaciones y agencias de investigadoras tengan el aval y la confianza ciudadana”, señaló.

Durante el recorrido, la Gobernadora constató la tecnología mecánica, láser y robótica que fortalecen los procesos de investigación en las disciplinas de química forense, genética, balística y criminalística; tiene equipamiento automatizado que posibilita la eficiente resolución de un crimen, mediante el análisis de diversas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas.

Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado, resaltó el compromiso que existe como institución con la ciudadanía, para garantizarles una justicia pronta y expedita, con un respaldo científico en todas las investigaciones.

“Como fiscalía tenemos el compromiso de procurar justicia pronta y expedita, y responder a las exigencias y derechos de una sociedad que merece tener acceso a la justicia, como parte de esa respuesta efectiva y contundente, se encuentran las investigaciones y procedimientos que en este Laboratorio de Inteligencia Científica Forense emergerá para dar luz e información sobre los delitos y la circunstancias en las que se desarrollaron”, aseveró.

Presentes: David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad Pública en el estado, así como representantes de la sociedad civil.

En datos:

Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF)

Inversión: 60 millones de pesos

Equipamiento: Espectrómetro láser de luz infra roja; espectrómetro láser de luz ultravioleta, cromatógrafo de líquidos con espectrómetro de masas, cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas, microscopio electrónico de barrido.

-Se llevará a la práctica cuatro especialidades forenses: química, genética, balística, y criminalística

– Permitirá reducir los tiempos en procesos como identificación de restos humanos y pruebas de paternidad que antes tardaban 6 meses en realizarse, hoy será posible hacerlas en 15 días.

– El CIF cuenta con personal humano capacitado en Viena, Austria, Inglaterra y Estados Unidos, acorde a los procedimientos tecnológicos de vanguardia.