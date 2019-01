¡Darle vuelta a la página y a construir el PAN se ha dicho!: Ernesto Munro.

Es un esfuerzo que se tiene que hacer de aquí al 2021, dijo.

Ciudad Obregón, Sonora a 18 de enero, 2019.- Ante medios de comunicación en Cajeme, el Presidente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio llamó a los militantes de Acción Nacional a darle la vuelta a la página siguiendo adelante, pero sumando y multiplicando esfuerzos en unidad.

“Algo muy importante es buscar la unidad del panismo, con motivación y lograr que los compañeros se sientan con el ánimo de participar, y esto es un trabajo que yo tendré que hacer junto con mis compañeros para lograrlo, pero también buscar esa actitud generosa de parte de los militantes para que se construya esa unidad y trabajar con las bases panistas”.

Al lado del Dirigente del PAN en Cajeme, Marcos Fernando Icedo Zamora; Neto Munro precisó que una de las dinámicas que se tendrá que imprimirle al Partido, es que cada una de las secretarías trabaje con sus homólogos en los Comités Directivos Municipales e inyectar mucha, pero mucha comunicación con cada municipio, siempre en el marco de la Institucionalidad, para empezar a levantar el panismo en Sonora con el esfuerzo de todos.

“Tenemos que poner primero al Partido, a la Institución por el frente y sobre todo que nos apeguemos a los valores y principios del PAN con muchas ganas de ganar, y sobre todo generar confianza en la sociedad, para que este 2021 seamos opción de cambio, porque ya lo hemos demostrado”.

Al ser cuestionado por la prensa, el Líder albiazul calificó la situación del Estado de Sonora como lamentable tanto en materia de seguridad como en la falta de obra pública.

“No es que yo lo diga, sino que hay indicadores con resultados en materia de delincuencia en incremento en todos los delitos, con una percepción de inseguridad tremenda en varios municipios, y eso es una situación alarmante”.

“Hoy vemos que este gobierno que no ha hecho obra, no tiene una obra emblemática. Vemos como a Ciudad Obregón con falta de infraestructura – ustedes lo ven todos días que transitan en las calles de la ciudad- ven el problema de la inseguridad que ha incrementado.”

“Soy un convencido que la delincuencia no se abate con la fuerza de la Ley – que es importante- pero creo que tenemos que formar ciudadanía de bien, y tenemos que becar a nuestros niños para que no abandonen la escuela. Darles a los padres de familia incentivos y salarios justos para que no tengan que trabajar muchas veces sin necesidad. Que haya medios de transporte y uniformes escolares gratuitos, porque hay mucha deserción escolar en todos los niveles, y eso de alguna manera contribuye a que muchos jóvenes se echen a perder”, expuso.

En el encuentro, el Presidente estatal estuvo acompañado por el ex candidato al Senado, Antonio Astiazarán Gutiérrez, el Regidor Rafael Delgadillo Barbosa y el nuevo Secretario de Fortalecimiento Interno del CDE, Humberto Souza Chávez.