Ante corrupción, López Obrador presenta ‘Cartilla Moral’

El presidente asegura que la publicación busca fortalecer los valores para lograr “una mejor sociedad”; se entregará a beneficiaros del Programa de Pensiones de Adultos Mayores

Durante el arranque del Programa de Pensiones a Adultos Mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la “Cartilla Moral” que tiene la finalidad de fortalecer los valores e impulsar la convivencia armónica y el “respeto a la pluralidad y a la diversidad”.

Durante el acto, en el que estuvo acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el mandatario destacó que con esta publicación se busca moralizar la vida pública del país y hacer frente a la corrupción.

Es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México. Por eso va a empezar a distribuirse esta cartilla moral porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma”, afirmó.

Explicó la “Cartilla Moral”, escrita por Alfonso Reyes, será entrega a los 2 millones 500 mil beneficiarios del programa de Pensiones a Adultos Mayores, por lo que los llamó a leerla para fortalecer los valores de la familia.

“Esto nos va a llevar a una sociedad mejor. Antes teníamos más valores y seguimos teniendo, pues los corruptos no han podido acabar con ellos. Debemos fortalecerlos”, aseveró el presidente.

Esta mañana, López Obrador puso en marcha en el municipio de Valle de Chalco el inicio de este programa de apoyos a adultos de la tercera edad, a quienes mensualmente se les entregará una ayuda económica de 2 mil 550 pesos.

Detalló que este programa, para el que se tienen destinados 100 mil millones de pesos, arrancará mañana con la entrega a apoyos a 2 millones 500 mil adultos mayores, número que confió incremente a 8 millones 500 mil para febrero.