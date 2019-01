Confía Gobernadora que en Sonora no haya falta de suministro de gasolina

* Confirma que hasta el momento el abastecimiento se encuentra normal

Hermosillo, Sonora, enero 9 de 2019.- La gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, confió en que en Sonora no haya falta de suministro de gasolina.

Explicó que la mañana de este miércoles tuvo conocimiento de dos estaciones que presentaron retraso en el suministro de combustible, pero fue una situación que se solucionó rápidamente, con lo que se descarta, hasta el momento, haya una situación de desabasto.

“Tengo información encontrada, pero ahorita en este momento, en éste, porque hace rato era otro, no hay desabasto, hace unas horas había en dos, ahorita ya no, era una cuestión de que no había llegado el combustible, pero ya está, esperamos que en Sonora no suceda”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich agregó que ha estado al tanto de la situación que se ha presentado en otros estados, y por supuesto que preocupa y obliga a estar atentos, sin embargo, confió en que esta situación de falta de combustible, no llegue a Sonora.

“Lo que necesitamos es que nos apoyen y que obviamente no llegue a Sonora la escasez de gasolina”, puntualizó la gobernadora, al reiterar su compromiso de mantener informados a los sonorenses de cualquier situación o información que vaya teniendo sobre este tema.