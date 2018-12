Guillermo Padrés pide ayuda a López Obrador para ser liberado

Dar click en el enlace para escuchar la grabación: https://soundcloud.com/ciro-gomez-…/mensaje-guillermo-padres

* A través de un mensaje de voz grabado desde la cárcel, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés pidió al presidente López Obrador que lo ayude a salir de la cárcel; dijo que es un preso político, víctima del viejo régimen priista

Desde la cárcel, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés grabó un mensaje de voz que fue difundido por su familia en el que pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para acabar con el ‘sistema represor’ que lo mantiene preso por dos años y dos meses, acusándolo de crímenes que, según él, no cometió.

Elevo la voz, señor presidente, ya que usted, estoy seguro, no permitirá las viejas prácticas que me tienen aquí. Elevo la voz, señor presidente, porque estoy seguro que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando a mí y a mi familia.

Elevo la voz, señor presidente, porque estoy seguro que no permitirá que jueces perversos que obedecen al viejo sistema del PRI me sigan matando en esta prisión. Elevo la voz, señor presidente, para pedirle que me ayude y acabe con este sistema represario que me tiene como preso político. Le pido que me ayude a que se respeten mis derechos y me den la libertad como marca la ley”, dijo Padrés.

Guillermo Padrés seguirá en prisión

El exgobernador de Sonora afirmó que es un “preso político”, que el “viejo sistema” lo tiene en “ese infierno” y acusó al Juez 12 de ser parte del PRI y que él le ha negado salir de prisión, pese a tener derecho de un cambio de medida cautelar.

Siguen presionando para que se nieguen mis derechos, ya que hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando aun cumpliendo con la ley.

El juez 12 ha ido en una clara represalia personal para que, con artimañas jurídicas, me mantenga en el reclusorio. Es algo personal ya que sus antecedentes familiares están ligados al PRI. Me niegan mi derecho a la libertad que me otorga la Constitución, viola los derechos humanos y casusa graves daños a mi persona y a mi familia”, agregó.

Padrés reiteró que ahora hace público este mensaje ya que “el viejo gobierno represivo, autoritario y corrupto decidió emprender una cobarde persecución” contra él y su familia, “acusándome de delitos que no cometí y negándome mi derecho a un debido proceso”.