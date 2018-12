PROTECCIÓN CIVIL CONTINÚA CON REVISIONES Y DECOMISO DE PIROTECNIA PROHIBIDA

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), continúa con el operativo de supervisión en puestos expendedores de pirotecnia; hasta el momento ha revisado 50 de los 167 puntos de venta y ha detectado anomalías en siete de ellos, procediendo a decomisar el producto prohibido.

El Coordinador de la UMPC, Francisco Mendoza Calderón manifestó que, derivado de las revisiones han confiscado más de 12 mil cohetes expansivos, mismos que no están dentro del catálogo permitido.

“En el recorrido que realizamos el día de ayer, en tres puestos decomisamos más de 500 fuegos artificiales que son altamente peligrosos y que pueden lesionar a quien los utilice, tales como los llamados R15, TNT, Tumba casas, Hulk, Cara de diablo, Huevo de codorniz, Cañones, M500 y Garra de tigre, entre otros”, mencionó Mendoza Calderón.

Agregó que las inspecciones las efectúan a diario, con el fin de cubrir la totalidad de los puestos y, una vez agotados, regresarán en una segunda vuelta para corroborar que los expendedores están apegados a lo establecido por Protección Civil; revisiones que se extenderán hasta el día primero de enero, fecha en que expira el permiso para la venta de pirotecnia en el municipio.

El titular de la UMPC hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie en la página de Facebook “Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme”, o bien, al número de emergencia 911, todo negocio que venda productos de alta peligrosidad o que no cuenten con las medidas de seguridad, tales como disponer de un extintor vigente, que el encargado del puesto no sea menor de edad, ni exceder de los 9 kilogramos de producto permitido.​