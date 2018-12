Se cometió un error al bajarle el presupuesto a las universidades: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que se corregirá el error y se entregará a las universidades el presupuesto que les corresponde.

Durante la presentación del Programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en el marco de la reapertura de la Escuela Normal Rural “El Mexe”, el presidente declaró que, como en este caso, cuando se cometa una equivocación su gobierno va a rectificar.

Así mismo recordó que hizo el compromiso público de que no se reducirían los recursos a las universidades.

“Lo dije en una reunión de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) cuando era candidato. Dije que si no aumentaba el presupuesto (a universidades) iba a ser el mismo del 2018 más inflación, ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir”, señaló.

“Lo dije, pero no se registró en el presupuesto, y eso ha creado inconformidades, y en mi gobierno, cuando se cometa un error vamos rectificar”.

“¿Qué le pido yo nada más a los rectores?, que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas ¡se acaba la corrupción!”, externó.