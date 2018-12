Aplicará SSP tecnología al plan de seguridad del Valle del Yaqui para eficientar los resultados

Ciudad Obregón, Sonora; a 16 de diciembre de 2018.-Aplicar tecnología a la operatividad para lograr un alza en los resultados en materia de seguridad, además de instalar un chip a la maquinaría agrícola y crear un registro de incidencia delictiva para atacar de manera eficiente la criminalidad acordó David Anaya Cooley, con productores del sur de Sonora.

El secretario de Seguridad Pública del Estado anunció que se incrementarán los elementos para realizar recorridos en conjunto en el Valle del Yaqui, en los municipios de: San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme y Benito Juárez, donde se harán sobrevuelos en helicóptero con imágenes inteligentes una vez por semana.

También, dijo, que durante el 2019 se integrará la nueva cobertura de radiocomunicación en el Valle del Yaqui, la cual será operada por el Gobierno del Estado y se iniciarán acciones de prevención para recomponer el tejido social en las familias, tanto en el área urbana como rural.

“Estoy aquí por iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para escucharlos, también el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, nos pidió que estuviéramos aquí presentes, no les vamos a fallar”, indicó Anaya Cooley.

Ante la presencia del comisario de Seguridad en Cajeme, Francisco Cano Castro y productores, explicó la importancia de contar con un registro de incidencias delictivas para intercambiar información y poder integrar y enriquecer las carpetas de investigación de las distintas dependencias.

“Nosotros vamos hacer un diagnóstico para ir integrando todo en un solo sistema, tener una agenda de riesgo que nos permita integrar toda la información va a ser muy importante para lograr resultados”, agregó el secretario de Seguridad en el Estado.

Resaltó que se cuenta con un registro de incidencia en el Valle del Yaqui, pero al tener un padrón o agenda de riesgo con información de los propios productores se logrará subir a otro nivel, para darle sentido y seguridad al quehacer de los ciudadanos y de los profesionistas.

“Con nuestras cámaras vamos a estar trabajando en todo lo que corresponde el Valle y vamos a ir identificando también factores gráficos de riesgos con los recursos tecnológicos que tenemos”, añadió Anaya Cooley.

La importancia de utilizar el número de emergencia 9-1-1, resaltó, es la mejor forma de comunicación y de que todas las incidencias que les afecten puedan quedar registradas.

“Es importante señalar todas las afectaciones, porque por ejemplo, aunque se tenga el chip en el tractor o en la pipa y si ustedes no avisan al 9-1-1 que se lo robaron, pues no lo vamos a tener registrado y por el contrario si ustedes hacen la llamada, nosotros lo damos de alta en la lista negra de todos los arcos en el estado de Sonora y con eso lo podemos ubicar, si se van para Sinaloa lo vamos a saber, si se va para Chihuahua lo vamos a saber o si se quedan aquí también lo vamos a saber”, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad.

En la reunión estuvieron Baltazar Peral Guerrero, presidente de Aoass, Antonio Fornés Gastelum, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui. Así como los productores Serge Enríquez Tolano, Eduardo Flores y Antonio Morales, entre otros.