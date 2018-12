¡En Sonora se destapa Antonio Astiazaran como precandidato a la gubernatura del estado para el 2021, me encantaría estar en las boletas para gobernador afirma!

* Ya son varios Toño, Sylvana, “Borrego”, Ricardo, Ana Gabriela

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que ya andan desatadas las pasiones políticas en el estado de Sonora donde ya mas de cuatro precandidatos han demostrado sus intenciones para competir por la gubernatura del 2021 en el estado de Sonora, por lo pronto el todavía priista Ricardo Bours Castelo ya dijo que buscaría la gubernatura y va por ella en contra inclusive de las decisiones que llegados los tiempos tome la actual gobernadora de Sonora priista, y como Ricardo todavía pertenece al PRI pues ahí habrá mucho de que hablar llegados los tiempos.

Y por el lado del PAN ya tenemos a dos precandidatos casi seguros Antonio Astiazaran que ya dijo que le entrara y el “Borrego” Gándara que no le quedara otra que buscarla por el PAN, porque en el PRI esta candidatura ya esta mas que apartada para la senadora Sylvana Beltrones, y pues por el PT/MORENA y otros será sin duda Ana Gabriela Guevara, aquí el asunto se tornara mas difícil para Ricardo Bours porque el PRI tampoco le dará la candidatura a la gubernatura para el 2021 y casi estamos seguros que Ricardo sera candidato independiente, ademas con la experiencia que acaba de tener su hermano Rodrigo ya se la saben como llegar a esa candidatura muy fácil, la independiente.

Así las cosas amigos lectores Antonio Astiazaran y el “Borrego” Gándara ya están apuntados por el PAN para la gubernaruta del 2021, Ana Gabriela Guevara por MORENA y PT, Ricardo Bours independiente, Sylvana Beltornes por el PRI y dicen por ahí que pudiera ser que la diputada local María Dolores del Río también sera la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, el caso es que ya se están destapando los precandidatos con tiempo, y como han de pensar “PÁJARO QUE NO VUELA QUE AGARRE VENTAJA”, a lo mejor por eso se están adelantando, pensando también que ya se escuchan muy fuertes los rumores en México que Manlio ya esta negociando con AMLO que su hija sea la próxima gobernadora de Sonora.

Y tiene mucha lógica porque ya Claudia en todo le dice que si a AMLO y trabajaran muy coordinados en todo, la gobernadora priista de Sonora todo le aprobara a AMLO por ordenes de Manlio y pues por la víspera se saca el día, Manlio ya esta negociando lo de su hija para el 2021 en Sonora ya que se sabe de muy buenas fuentes que el mayor anhelo de Beltrones es ver a su hija Sylvana gobernando Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.